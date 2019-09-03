انخفاض مبيعات السيارات 6.5% وسط مخاوف من زيادة أسعارها بعد إلغاء الدولار الجمركى

انخفضت مبيعات السيارات عن الأشهر السبعة الأخيرة، بنسبة 6.58 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حسب البيانات التى أوردها (أميك) مجلس معلومات سوق السيارات والتابع لرئاسة مجلس الوزراء المصرى.

حيث كشف التقرير عن انخفاض مبيعات سيارات الركوب بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضى، حيث تم بيع 90.042 سيارة ركوب فى العام الحالى، بينما ارتفعت مبيعات مركبات الاتوبيس بنسبة 0.1% لتصل إلى 8.577 أتوبيس خلال نفس الفترة، على حين ارتفعت مبيعات الشاحنات بنسبة 4% لتصل إلى 18.566 شاحنة.

على الجانب الآخر صرّح “أشرف شرباص” نائب رئيس شعبة السيارات فى مصر عن توقعات أسعار السيارات بعد إلغاء العمل بالدولار الجمركى منذ أيام قليلة مضت، حيث قال بأن أى ارتفاع أو انخفاض فى سعر الدولار يرتبط به تغير أسعار السيارات، حيث أن سعر الدولار شبه ثابت.

وأضاف “شرباص” بأنه من غير المتوقع أن تزيد أسعار السيارات بعد إلغاء الدولار الجمركى.

يذكر بأنه قد تم إلغاء العمل بالدولار الجمركى فى مصر، والاعتماد على سعر صرف الدولار الذى يحدده البنك المركزى عند تقدير الرسوم الجمركية على كافة أنواع الواردات، وأعلنت وزارة المالية عن إلغاء العمل به نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية والتى كانت سبباً فى العمل بالدولار الجمركى، واستقرار أسعار صرف العملات الأجنبية.