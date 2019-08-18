نستعرض معكم اسعار سيارات هيونداي في مصر 2020 بمختلف الأنواع والطرازات، حيث شهدت اسعار السيارات في مصر انخفاضاً كبيراً في الفترات الأخيرة، وخاصة بعد حملة خليها تصدي وكذلك الإعفاء الجمركي على السيارات الأوروبية، كما أن سيارات هيونداي وخاصة النترا تعتبر في من السيارات الأكثر استخداماُ، وبالتالي نوضح لكم بالتفصيل سعر سيارات هيونداي في مصر والمواصفات والطراز الخاص بكل سيارة.
اسعار سيارات هيونداي إلانترا 2020
|سيارات الانترا
|السعر بالجنيه
|هيونداي إلانترا (2020 1.6L GL)
|299,900
|هيونداي إلانترا 2020 1.6L GL A/T SR
|309,900
|هيونداي إلانترا 2020 1.6L GL A/T DAB ABS
|329,900
|هيونداي إلانترا 2020 1.6L GL A/T Highline
|344,900
|هيونداي إلانترا 2020 1.6L GLS Exclusive
|364,900
|هيونداي إلانترا 2020 1.6L GLS A/T Full Option
|382,900
|هيونداي إلانترا 2020 1.6L GLS Limited
|432,900
أسعار هيونداي توسان 2020
|السيارة
|السعر بالجنيه
|هيونداي توسان 2020 1.6L GL
|424,900
|هيونداي توسان 2020 1.6L GLS
|449,900
|هيونداي توسان 2020 1.6L GLS Plus
|474,900
|هيونداي توسان 2020 1.6L GLS SR Full Option
|529,900
|هيونداي توسان 2020 1.6L GLS SR Full Option Red Pack
|534,900
أسعار هيونداي إلنترا اتش دي 2020
|السيارة
|السعر بالجنيه
|هيونداي إلنترا اتش دي 2020 1.6 GL A/T Tinted Glass
|237,900
|هيونداي إلنترا اتش دي 2020 1.6 GL A/T SR Tinted Glass
|244,900
|هيونداي إلنترا اتش دي 2020 1.6 GL A/T SR Tinted Glass Alloy Wheels
|250,000
|هيونداي إلنترا اتش دي 2020 1.6 GL A/T DAB ABS Tinted Glass
|255,900
|هيونداي إلنترا اتش دي 2020 1.6 GL A/T Highline Tinted Glass
|265,900
أسعار سيارات هيونداي إتش1 2020
|طراز السيارة
|السعر بالجنيه
|هيونداي إتش1 2020 2.5 GLS M/T 12-seater
|575,000
أسعار هيونداي توسان 2020
|السيارة
|السعر بالجنيه
|هيونداي توسان 2020 1.6T GDI Midline
|478,900
|هيونداي توسان 2020 1.6T GDI Topline
|549,900
|هيونداي توسان 2020 1.6T GDI Topline Red Pack
|554,000
|هيونداي توسان 2020 1.6T GDI Limited
|599,900
|هيونداي توسان 2020 1.6T GDI Limited Red Pack
|604,900
كما يمكنكم معرفة اسعار سيارات تويوتا 2019 في السعودية بمختلف الطرازات لسيارات تويوتا.
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