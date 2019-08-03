بالصور .. تعرف على سيارات أغنياء العالم .. أولها سيارة “مارك زوكربيرج” مؤسس فيسبوك “Honda Fit”

قد يعشق الكثير ويحلم باقتناء السيارات الفارهة التي يتعدى سعرها ملايين الدولارات، ويتمنى البعض أن يمتلك المال الكثير حتى يعمل على شراء هذه السيارات الغالية الثمن، ولكن ما رأيك بمعرفة سيارات اغنياء العالم ورواد التكنولوجيا، حيث رصدت صحيفة “business insider” سيارات اغنياء العالم ومن بينهم صاحب موقع “facebook” وبيل جيتس ومؤسس أمازون وغيرهم، والغريب في الأمر أنهم شوهدوا وهم يقودون سيارات متواضعة وليست باهظة الثمن كما يظن البعض، وهم الأشخاص الأكثر نجاحاً في العالم على مدار العصر الحديث، وأقطاب التكنولوجيا الرقمية لهذه المرحلة.

سيارة “Mark Zuckerberg” مؤسس فيسبوك

تلتفت الأنظار بشكل كبير نحو زوكربيرج صاحب الترتيب الخامس في قائمة اغنياء العالم، بثروة تصل الى 80 مليار دولار، وعلى الرغم من هذا النجاح الكبير والثروة الباهظة إلا أنه متواضع بشكل كبير في اقتناء متعلقاتها الشخصية كالملابس والسيارات، حيث شوهد وهو يقود سيارة هوندا فيت والتي لا يزيد ثمنها عن 30 ألف دولار.

سيارة “جيف بيزوس” مؤسس أمازون أغنى شخص في العالم

على الرغم من تلك الثروات الهائلة التي يمتلكها “Jeff Bezos” الا أنه متواضع في امتلاك السيارات وعلى الرغم من امتلاكه طائرة خاصة بمبلغ 65 مليون دولار، ولكن تم رصده أثناء قيادته سيارة “هوندا أكورد” في عام 2013 وهو لا يشعر بالضيق منها.

سيارة “Elon Musk” المدير التنفيذي لشركة “Tesla”

كشف إيلون ماسك المدير في شركة تسلا عن سيارته المفضلة من خلال احدى تغريداته على تويتر وهى سيارة “Tesla Model S Performance” ولا يتخطى سعر السيارة 90 الف دولار، وان قيادة الموديل “S” يجعله يشعر بالمتعة مع أطفاله.

I mostly drive Model S Performance with dev version of FSD computer. Our new Raven powertain & adaptive damping suspension is great! Next is Model 3P & then X if driving with my kids. Acceleration is fun on tap! — E (@elonmusk) July 18, 2019

وأما سيارته المشهورة والمعروفة فهى سيارة إسبريت في عام 1976 والتي استخدمت في تصوير فيلم جيمس بوند الشهير عام 1977، وبيعت في أحد المزادات في لندن بمبلغ 997 الف دولار.

سيارة “بيل جيتس” بورش 911

بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت وهو أحد محبي السيارات وفى إحدى المقابلات الصحفية كشف عن سيارته المفضلة والتي تفاخر بها كثيراً بعد أن أسس مايكروسوفت هى سيارة بورش 911 المميزة، وقام ببيعها في عام 2012 في مزاد بمبلغ 80 الف دولار، وانه الآن يمتلك سيارة “Porsche 959” وهى الأفضل لديه.

سيارة “Michael Dell” هامر H2

مايكل ديل اسطورة الاستثمار العقاري الذي يمتلك عقارات في معظم أنحاء العالم، حيث يمتلك سيارة بورش وسيارة هامر H2، على الرغم من امتلاكه عقارات بمليارات الدولارات في جزر هاواي والبحر الكاريبي وغيرها من مناطق السياحة العالمية، إلا أنه بفضل سيارات Hummer H2.

سيارة “Larry Ellison” أودي R8

من المعروف أن لاري اليسون يوصف بالبزخ والانفاق الباهظ حتى أنه يعمل على تقديم هدايا لاصدقائه يتخطى سعرها 100 الف دولار، وايضاً يفضل شراء اليخوت والعقارات والسيارات ولكن في الحقيقة أنه يفضل سيارة أودي R8 وفقاً لأحد الصحف الأمريكية.

سيارة “Jack Ma” مؤسس علي بابا “Roewe RX5 SUV”

على الرغم ان “جاك ما” يعد من أغنياء العالم وهو مؤسس موقع علي بابا والرئيس التنفيذي له وهو أكبر موقع متخصص في التجارة الالكترونية، ويقدر سعر السيارة التي يفضلها بمبلغ 15 ألف دولار

سيارة “ترافيس كالانيك” الرئيس التنفيذي السابق لشركة “اوبر”

يفضل “Travis Kalanick” صاحب الثروة الكبيرة سيارات BMW وخاصة سيارة BMW M3 وعلى الرغم أن كالانيك هو رئيس تنفيذي سابق لدى شركة اوبر إلا أنه يعشق امتلاك السيارات وايضاً مؤسس أكبر شركة تاكسي أو رحلات خاصة.

الثنائي “Larry Page & Sergey Brin” ملاك جوجل

يعتبر لاري بيج وسيرجي برين من أغنياء العالم، وهما تقريباً رغباتهما متشابه في امتلاك السيارات حيث يمتلك كلا منهما سيارة Toyota Prius وهم في ترتيب رقم 10 و 11 من حيث الأشخاص الأغنياء في العالم، وعلى الرغم من أنهم مؤسسي العملاق “Google” الا انهما لا يفضلان الرفاهية المطلقة بامتلاك العديد من اليخوت والطائرات.

ريتشارد برانسون يمتلك سيارة “Morris Minor”

Richard Branson هو ملياردير ورجل أعمال عصامي يمتلك ثروة تقدر بمبلغ 4 مليار دولار، صاحب ومؤسس شركة فيرجن جروب وكانت أول سيارة يمتلكها هى سيارة Morris Minor في عام 1969، وهو الآن يفضل سيارة رينج روفر حيث يتم منحه سيارة كل عام من قبل الشركة المالكة للعلامة التجارية.