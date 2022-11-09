بالصور.. فورد تيريتوري الجديدة كُلياً تنطلق في السعودية بقوة 190 حصان، وتجربة قيادة رائعة ومتميزة

أطلقت شركة فورد لصناعة السيارات، سيارة “تيريتوري” الجديدة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً بالمملكة العربية السعودية، وبرزت السيارة الرياضة الجديدة متعددة الاستخدامات من خلال قوة المحرك الكبيرة التي بلغت 190 حصان، إضافة إلى التصميم الرائع والتقنيات المتطورة التي تمنح المستخدم تجربة قيادة رائعة ومتميزة.

مميزات التصميم الخارجي لسيارة “تيريتوري” الجديدة

ظهرت سيارة “تيريتوري” الجديدة بتصميم خارجي يعكس قوة وصلابة السيارة الرياضية وينسجم مع شخصية “فورد” مع اللمسات المميزة على الواجهة الأمامية مع شبكة مدمجة ومصابيح كاملة بتقنية LED.

مواصفات المقصورة الداخلية لسيارة فورد تيريتوري

جاء تصميم المقصورة الداخلية لسيارة فورد تيريتوري الجديدة لتصنع انسجاماً رائعاً بين اللون الأزرق والخشب الداكن، وبهدف تأمين أكبر قدر من الراحة والفعالية الجيدة أثناء القيادة تضمنت سيارة فورد الجديدة المواصفات التالية:

مقاعد جلدية مريحة للغاية،في الصف الأمامي والخلفي مع إمكانية تعديل مقعد السائق وفقاً لـ 10 وضعيّات مختلفة

لمسات تصميمية رائعة في المنطقة المركزية مع شاشة لمس كبيرة قياس 12 بوصة، على الجانبين.

تأتي سيارة فورد تيريتوري مع شاشة عدادات سرعة رقمية قياس 7 بوصة/إنش (إصدارات أمبيانت وترند).

أو شاشة قياس 12 بوصة (إصدار تيتانيوم) لدعم السائق.

تقنيات متطورة تسمح للسائق بسهولة التحكم في جميع المميزات والتركيز على الطريق في الوقت نفسه.

مجموعة رائعة من تجهيزات السلامة التي تعتمد على نظام فورد Co-Pilot:

واجهة التحكم باللغة العربية.مخصصة للعملاء في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

فورد تيريتوري مع محرِّك بقوة 190 حصان وناقل حركة من تصميم Magna

كما تأتي سيارة فورد تيريتوري الجديدة مع محرك EcoBoost سعة 1.8 لتر، بقوة 190 حصان، وعزم دوران 320 نيوتن متر عند 1500 إلى 3500 دورة في الدقيقة، ينسجم بشكلٍ رائع مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي الذي يتضمَّن 7 سرعات من تصميم Magna.