بتخفيض 35 ألف جنيه.. كيا تعلن عن سعر سبورتاج 2020

بتخفيضات كبيرة وصلت إلى 35 ألف جنيه، أعلنت “كيا” مصر قائمة أسعار جديدة لطراز “سبورتاج” 2020، التي تعد من أكثر السيارات مبيعا بفئة الـ”SUV” في السوق المصرية.

وأعلنت الشركة أسعار السيارة لعام 2020 في أواخر ديسمبر الماضي، إذ جاءت بسعر 429,900 جنيه على الفئة الأولى، فيما قررت اليوم تنزيلات جديدة، ليصل السعر إلى 394,900 جنيه.

سعر سبورتاج 2020

ونقدم لقراء موقع “كلمة” والمهتمين بمعرفة سعر سيارة “سبورتاج 2020” قائمة بالأسعار الجديدة بعد التخفيضات والتي جاءت كالتالي:

وسوق السيارات في مصر يشهد تغيّرات في الأسعار بين الحين والآخر، سواء بالنسبة للجديد أو المستعمل، ويتحكم في ذلك 3 عوامل وفقا للانخفاض والارتفاع وهي:

أسعار الدولار

فوائد البنوك

التسعيرة الجمركية

مميزات سبورتاج 2020

وتختلف كيا سبورتاج 2020 عن الإصدار السابق في عام 2019 ، وذلك من حيث المظهر الخارجي، بينما أصبحت تمتلك كثير من الرفاهيات والكماليات لتحجز مرتبة متقدمة في مجال صناعة السيارات بكوريا.

ونظرا لإمكاناتها الكبيرة، بالإضافة إلى سعرها المناسب، فضلا عن التخفضيات الأخيرة، أصبحت سبورتاج 2020 من السيارات المُفضلة لدى الكثير من المستخدمين.

وعن حجم كيا سبورتاج 200، فقد وصل طولها إلى نحو 4480 مللي متر، وعرضها إلى 1855 مللي متر، بينما جاء الارتفاع بنحو 1635 مللي متر، أما طول قاعدة العجلات فبلغ 2670 مللي متر.

ومن أبرز ما تتميز به سيار كيا سبورتاج 2020: