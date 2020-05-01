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بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.. مبيعات السيارات اليابانية تتراجع بنسبة 25.5%

بواسطة أمين إبراهيم

خلال شهر أبريل الماضي شهدت مبيعات السيارات والحافلات والشاحنات تراجعًا بالأسوق المحلية في اليابان مقارنة بنفس الشهر في العام الماضي، حيث قالت رابطة تجار السيارات بالعاصمة طوكيو في اليابان، إن نسبة التراجع في المبيعات وصلت إلى نحو “5ر25%”.

التراجع الأكبر للمبيعات منذ أكتوبر 2019

ووفقًا لتصريحات للرابطة مع وكالة “بلومبرج للأنباء”، فإن هذا التراجع يُعد الأكبر منذ الانخفاض الذي جرى في أول شهر أكتوبر من العام الماضي، بنسبة بلغت حوالي “4ر26%”، وذلك عندما تم رفع الضريبة الخاصة بالمبيعات من 8% إلى 10%.

تراجع مبيعات السيارات في اليابان

يشار إلى أن مبيعات السيارات في اليابان لا تتوقف عن التراجع بشكل شهري منذ بداية شهر أكتوبر 2019، وأعلنت الحكومة اليابانية في تقرير لها أمس الخميس، عن تراجع الإنتاج الصناعي بالبلاد للشهر الثاني على التوالي في مارس، وذلك بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

تراجع الإنتاج الصناعي باليابان

وشهد الإنتاج الصناعي هبوط بنسبة “7ر3%” عن الشهر الماضي، وذلك بالمقارنة لمتوسط التوقعات بتراجع نسبته بلغت حوالي “2ر5%” من جانب عدد من المحللين استطلعت آرائهم صحيفة “نيكي بيزنس ديلي”، وذلك عقب تراجع بنسبة “3ر0% ” في فبراير.

وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت في منتصف أبريل الماضي عن حالة الطوارئ بالبلاد، ودعت الشعب الياباني إلى عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القسوى، وذلك بسبب استمرار تزايد وانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في أنحاء البلاد، وعدم اكتشاف أي لقاح للسيطرة على هذا الفيروس الجديد.

أمين إبراهيم

عضو بنقابة الصحفيين المصرية، عملت بالعديد من المؤسسات الصحفية في مقدمتها التحرير الإخباري وويكيلكس البرلمان وأخبار اليوم، وأهتم بتوفير المعلومات بشكل أكثر ليونة لتصل إلى القراء بطريقة مبسطة.

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