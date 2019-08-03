تراجع أسعار السيارات 8% تأثراً بانخفاض الدولار

أثّر تراجع أسعار العملات الأجنبية خاصة الدولار واليورو أمام الجنيه المصري على أسعار السيارات فى السوق المصرية، والتى انخفضت بنسبة تقدّر ب 8%.

حيث صرّح “علاء السبع” عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية المصرية بأن أسعار السيارات بصفة عامة قد تراجعت تدريجياً، وتختلف نسبة التخفيض من توكيل لآخر تبعاً لحجم المنافسة وعدد السيارات الراكدة والتى لم يتم بيعها حتى الآن، خاصة وأننا فى نهاية موسم 2019، وتستعد الشركات العالمية لطرح موديلات جديدة عام 2020، والتى بالتأكيد ستؤثر على أسعار الموديلات الأقدم.

وأشار “السبع” إلى تراجع أسعار عدد من الماركات العالمية، الأمر الذى أدى إلى انتعاش سوق السيارات بعد فترة من الركود شهدها السوق منذ بداية العام الجاري.

ووفقاً للإحصاءيات فقد تم بيع 46.500 ألف سيارة مقارنة بالربع الأول من العام الجارى، تتنوع ما بين سيارات ملاكى ونقل وأوتوبيسات، بقيمة تقدر ب 13 مليار جنيه مصري، ويتوقع الخبراء زيادة المبيعات بنسبة تقدر ب 10% مع نهاية العامة الحالى.

جدير بالذكر أن السيارات الأوروبية شهدت ارتفاعاً فى حركة المبيعات بعد تطبيق الجمارك “صفر” عليها، حيث بلغ عدد السيارات الأوروبية المباعة خلال الربع الأول من العام الجارى 7 آلاف و 200 سيارة، وهو الأمر الذى أدى لانخفاض مبيعات السيارات الأخرى مثل الكورية واليابانية والصينية، حيث شهدت السيارات الكورية انخفاضاً فى حركة المبيعات بلغ 32%، بينما شهدت السيارات اليابانية انخفاضاً فى حركة المبيعات بلغ 18%.