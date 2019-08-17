انطلقت حملة خليها تصدي اعتراضاً على أسعار السيارات المرتفعة في مصر، وخاصة بعد إعلان الجمارك المصرية عن الاعفاء الجمركي للسيارات الأوروبية “زيرو جمارك” وكان من المتوقع انخفاض اسعار السيارات ولكن لم تنخفض أسعار السيارات على الوجه المطلوب، وتم تدشين حملة على فيسبوك عرفت باسم “خليها تصدي” اشارة الى مقاطعة السيارات المرتفعة الثمن، ونجحت الحملة بشكل كبير حتى أن عدد اعضاء جروب حملة خليها تصدي على فيسبوك قارب على 2 مليون عضو، ولكن هناك بعض الأشياء التي تحدث للسيارة اذا لم يقم الوكيل ببيعها خلال مدة 6 أشهر وهى بالتالي تسبب له العديد من الخسائر.

ما يحدث للسيارة اذا لم يقم الوكيل ببيعها؟

هناك بعض الأضرار التي تلحق بسعر السيارة الزيرو وخاصة إذا لم يقم الوكيل ببيعها حيث تكلفه الكثير من الأموال وهذا ما نوضحه كما يلي.

اطارات السيارة لها مدة صلاحية وبالتالي فإن مرور وقت على السيارة الزيرو يؤدي الى إهلاك الإطار وفقاً لتاريخ صلاحيته حتى وان لم يستخدم.

تهالك زيت الموتور حيث توضح المصانع وخبراء السيارات على وجوب تغيير زيت الموتور للسيارة بعد مرور 6 أشهر وحتى ان لم تستخدم أو تسير ما يقرب من 10000 – 25000 كم، على حسب نوع السيارة.

انخفاض جودة لمعة السيارة وخاصة إذا كانت السيارة مخزنة بالقرب من الأماكن الساحلية الخاصة بالموانئ والتي تزيد بها درجة الرطوبة، وهذا يقلل من جودة الدهانات واللامع للسيارة.

تعرض دواخل السيارة للتصدي وخاصة مع الرطوبة والشحن البحري.

وبالتالي فإن حملة خليها تصدي تستخدم نقاط الضعف هذه كوسيلة ضغط على الوكلاء لتخفيض أسعار السيارات.