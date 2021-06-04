خطوات تسجيل السيارات في دبي.. المستندات المطلوبة والرسوم المقررة

طريقة تسجيل السيارات في دبي، والرسوم المطلوبة من الأمور التي يبحث عنها الأشخاص في دبي، لكي يتمكنوا من القيادة بأمان، ومنعًا للتعرض للمساءلة القانونية، أو التعرض لسحب سياراتهم أو دفع غرامة.

ووضعت الإمارات، عددًا من القواعد الهامة التي تنظم سير عملية المرور للمواطنين، والمقيمين داخل البلاد، وقدمت عددًا من التساهيل من أجل تسجيل السيارات الخاصة، لذلك نقدم لكم في المقال التالي طرق تسجيل وتجديد السيارة والرسوم المقررة.

تسجيل السيارة في دبي للمواطنين

تتطلب عملية تسجيل السيارة في دبي ، العديد من الخطوات والأوراق التي تساعد على إنجاز المهمة، تأتي على النحو التالي:.

يجب تقديم ملف مروري باسم صاحب السيارة.

من الضروري إرفاق بطاقة هوية إماراتية الأصل.

من الضروري تقديم مبايعة إلكترونية تحتوي على جميع البيانات.

تقديم شهادة فحص ناجح للسيارة.

الاعتماد على إحدى إدارات الجمارك في الإمارة من أجل استخراج بطاقة للسيارة.

حال كانت السيارة مستوردة من غير الوكيل المعتمد من الضروري تقديم استخراج تسفير من الإمارة المعنية

تقديم شهادة تحويل من الإمارات أو حيازة صادرة مؤسسة الترخيص.

وثيقة ملف عن المركبة أن تكون سارية المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

تسجيل السيارة في دبي

وحددت الجهات المعنية في دبي، طرق التسجيل، والأوراق المطلوبة من أجل إتمام العملية على النحو التالي:.

تقديم ملف مروري باسم صاحب السيارة. يجب تقديم بطاقة هوية، تحديث البيانات تقديم مبايعة. من الضروري إرفاق بطاقة جمركية، مع شهادة حيازة سارية المفعول. إجراء فحص ناجح للمركبة من جواز سفر ساري المفعول، أو بطاقة هوية.

رسوم تسجيل السيارة في دبي سنويًا

وحددت الجهات المعنية، رسوم تسجيل السيارة في دبي سنويًا، على النحو التالي:.