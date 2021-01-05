رابط التسجيل في مبادرة إحلال السيارات وشروط التسجيل والمستندات المطلوبة للتمويل

في إطار مبادرة إحلال السيارات التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة ضمن البرنامج القومي للتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، أعلنت الوزارة عن إطلاق موقع إلكتروني خاص بالتسجيل ( https://www.gogreenmasr.com/ar ) للاستفادة من التمويل من المبادرة، حيث يوجد برامج تمويلية مخفضة بفائدة 3% وبأقساط لمدة 10 سنوات من جميع البنوك، وبيّنت الوزارة شروط التسجيل والأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل والحصول على التمويل.

مبادرة إحلال السيارات

شروط التمويل ضمن مبادرة إحلال السيارات

فيما يلي الشروط المطلوبة للتسجيل والحصول على التمويل ضمن البرنامج القومي لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الخاصة بـ “تمويل سيارات الميكروباص والأجرة“:

ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وألا يزيد عن 55 سنة.

أن يكون المتقدم حاصل على رخصة قيادة مهنية سارية من الدرجة الثالثة كحد أدنى.

التزام المتقدم بتقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

ألا يكون قد صدرت ضد المتقدم حكم في جناية أو جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

تعهد المتقدم بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا لشروط السداد.

ألا يتعاطى المتقدمين لأية مواد مخدرة من أي نوع وذلك من خلال توقيع كشف طبي عليه بمعرفة الجهة التي تحددها وزارة الصحة.

فترة السداد تصل إلى 120 شهر متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور.

وأما شروط تمويل السيارات الملاكي فتشمل

ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وألا يزيد عن 55 سنة.

أن يكون المتقدم حاصل على رخصة قيادة سارية.

أن يتعهد المتقدم بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقًا لشروط السداد وغثبات القدرة المالية للسداد (بيان بإجمالي الدخل الشهري – سندات ملكية – وديعة ….).

فترة السداد تصل إلى 120 شهرًا متضمنة بحد أقصى فترة السماح وقدرها 3 شهور.

المستندات المطلوبة للتسجيل في مبادرة إحلال السيارات

وأما المستندات المطلوبة من المستفيدين من المبادرة فتشمل ما يلي:

صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن.

تقديم مستندات اثبات محل الإقامة لكلا من المستفيد والضامن (عقد إيجار / تميلك محل الإقامة، إيصال كهرباء، أو فاتورة تليفون أو فاتورة مياه حديث لم يمر عليه أكثر من ثلاثة شهور).

برينت من التأمينات الاجتماعية مبينًا فيه أن المستفيد مؤمن عليه كسائق أو صاحب عمل (سيارة).

تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة لم يمر عليها أكثر من شهر.

تقديم شهادة صادرة من مصلحة الضرائب التابع لها المستفيد، تفيد أنه ليس له أي ملف ضريبي، أو عدم وجود مستحقات ضريبية واجبة الأداء.

رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها وفقًا لمبادرة إحلال السيارات.

واوضحت وزارة التجارة والصناعة أن العمل بالمبادرة يبدأ من شهر يناير بالنسبة للسيارات الملاكي والأجرة، وبالنسبة لسيارات الميكرو باص ابتداءًا من شهر مايو، وبالنسبة للسيارة الكينج لونج تبدأ من شهر يوليو.

وستكون محافظات المرحلة الأولى لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة “الغاز الطبيعي” هي ( القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، وبورسعيد، والبحر الأحمر).