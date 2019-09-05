سعر سيارات المينى فان بعد قرار إحلالها مكان التوكتوك







وجه الدكتور مصطفى مبدولى رئيس مجلس الوزراء اليوم البدء فى برنامج إحلال واستبدلال التوكتوك بسيارات آمنة ومرخصة مثلسيارات المينى فان، والتى يمكنها العمل بالغاز الطبيعى، على أن تتبنى وزارة المالية والجهات المختصة تنفيذ برنامج الإحلال مثلما حدث عند استبدال سيارات التاكسى بالتاكسى الأبيض، ونستعرض معككم أسعار سيارات المينى فان فى السطور القادمة.







أسعار السيارات المينى فان فى مصر:

السيارة شيفورليه N300:







والتى تحتوى على محرك بسعة 1300 سى سى، و85 حصان، وناقل حركة مانوال خمس سرعات، وهى أمريكية المنشأ، ويتم تجميعها فى مصر، ويبلغ سعرها للمستهلك فى مصر مبلغ 174.650 جنيه.







السيارة سوزوكى فان:

وهى من أشهر السيارات فى شوارع مصر، تتميز بقلة استهلاكها للبنزين، حيث تحتوى على محرك بسعة 1000 سي سي، وناقل حركة مانوال، وهى يابانية التصنيع بالكامل، ويبلغ سعرها فى السوق المصري مبلغ 140.000 جنيه.







السيارة كينبو مينى فان:







والتى تأتى بمحرك سعة 1400 سى سى وناقل حركة مانوال وهى صينية المنشأ، ويبلغ سعرها 125.000 جنيه.

السيارة فاو V60:

بمحرك سعة 1300 سى سى وفتيس مانوال، وهى سيارة صينية، يبلغ سعرها فى مصر 160000.

السيارة فيكتورى V1:

تأتى بمحرك سعة 1200 سى سى، وناقل حركة مانوال ب 6 سرعات، وهى سيارة صينية يبلغ سعرها فى مصر 141.000.

السيارة فيكتورى V2ك

وهى سيارة صينية، يبلغ سعة محركها 1300 سى سى، وناقل حركة مانوال ب 3 سرعات، وسعرها 160.000.

السيارة كارى Q22:

وهى سيارة صينية أيضاً، تأتى بمحرك سعة 1200 سى سى وناقل حركة مانوال، ويبلغ سعرها فى مصر مبلغ 155.000 جنيه.