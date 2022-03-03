سعر ومواصفات تويوتا كامري 2022 في السعودية والكويت

تسعى تويوتا اليابانية بسيارتها الجديدة كامري 2022، إلى تقديم تجربة قيادة مختلفة لعشاق تويوتا، فالمواصفات التي منحتها تويوتا لكامري 2022 سواء من حيث الآمان أو الرفاهية، هي من أحدث التقنيات في عالم السيارات، والأسعار التي تطرحها للنسخة الجديدة تعتبر منافسة جدا سواء في سوق السيارات الكويتي أو السعودي.

مواصفات تويوتا كامري 2022

تتوافر كامري الجديدة في 10 نسخ بأسعار ومواصفات مختلفة، نستعرض منها النسخة الأولى (تويوتا كامري 2022 2.5L LE STD 204 HP).

مواصفات المحرك والوقود

سعة المحرك: 2500 CC.

قوة المحرك: 204 حصان.

عدد السليندرات: 4.

عزم الدوران: 243 نيوتن.

نوع الجر : جر أمامي.

ناقل الحركة : أوتوماتيك.

السرعة القصوى : 195 كم/ساعة.

معدل التسارع : 9.3 ثانية لل100 كم الأولى.

سعة خزان الوقود : 60.

استهلاك الوقود : 6.9 لتر / 100 كم.

مزايا الآمان في السيارة تويوتا كامري 2022

ABS نظام الفرامل المانعة للإنغلاق.

مساعد الفرامل BA

توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD

التحكم بالمقود الأوتوماتيكي (AUC).

وسائد هوائية Airbags.

إنذار لمنع السرقة.

قفل تفاضلي.

كاشف التصادم.

أجهزة إستشعار الإصطفاف – أمامي و خلفي.

التحكم في ثبات المركبة (VSC)

إدارة أسطوانة متغير (VCM)

الرفاهية في كامري 2022

مقود ذات ضبط أوتوماتيكي.

تحكم الصوت على عجلة القيادة.

مراّة التعتيم أوتوماتيكياً.

كبسة التحكم بالسرعة على المقود.

كمبيوتر يوضح المسافة و الوقود و متوسط السرعة.

دخول من غير مفتاح .

فتح النوافذ عن بعد.

عرض درجة الحرارة.

مشغل أقراص ليزرية (CD) .

مدخل aux.

بلوتوث.

راديو.

مدخل USB.

سماعات لاسلكية.

ضوابط الصوت الخلفية.

سعر تويوتا كامري 2022

تبدأ أسعار تويوتا كامري في الأسواق السعودية بمبلغ 97635 ريال سعودي، ويصل سعر أغلى نسخة منها لمبلغ 150650 ريال، بينما تبدأ أسعار كامري في دولة الكويت بسعر 7100 دينار كويتي، ويصل سعر أغلى نسخة منها 8700 دينار.