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سعر ومواصفات ومميزات وعيوب جيلي أمبريال 2019

بواسطة محمد جابر
سعر ومواصفات ومميزات وعيوب جيلي أمبريال 2019 سعر ومواصفات ومميزات وعيوب جيلي أمبريال 2019

جيلي أمبريال 2019 تصنف  من فئة  السيارات السيدان العائلية وتستخدم محرك من 4 سلندرات بسعة 1,5 لتراً قادراً علي أخراج قوة قدرها 102 حصان وعزم دوران 140 نيوتن متر متصل بناقل حركة أتوماتيكي من 6 سرعات، يدفع الحركة إلي العجلات الامامية وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم \ساعة فى غضون 11 ثانية وأقصي سرعة لها 180 كم \ساعة.

سعر ومواصفات ومميزات وعيوب جيلي أمبريال 2019

مواصفات جيلي أمبريال 2019

عوامل الأمان

حصلت السيارة على وسائد هواء أمامية لحماية السائق والراكب الأمامي ونظام ABS لمنع المكابح من الإنغلاق ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD وإنذار ضدد السرقة ونظام إنذار تنبيهي في حالة عدم غلق أبواب السيارة وحساسات ركن خلفية وأحزمة أمان خلفية متعددة النقاط وأماكن لتثبيت مقاعد الأطفال بالخلف.

سعر ومواصفات ومميزات وعيوب جيلي أمبريال 2019

تجهيزات السيارة

من الخارج تأتي جيلي أمبريال 2019 بمصابيح أمامية وخلفية من تقنية LED مع إمكانية التحكم في الأضاءة الأمامية وحساسات ضوء بالمصابيح الأمامية وعجلات معدنية رياضية ومريا جانبية كهربائية مزودة بأشارات LED.سعر ومواصفات ومميزات وعيوب جيلي أمبريال 2019

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من الداخل تتوافر بعجلة قيادة من الجلد يمكن التحكم من خلالها في النظام الصوتي ومثبت السرعة وفرش جلد للمقاعد وزجاج كهربائي كامل وأماكنية فتح وغلق الزجاج بلمسة وأحدة ونظام مركزي لغلق وفتح الأبواب ومكيف هواء يدوي ونظام صوتي يدعم توصيل الهاتف الذكي عبر منفذ AUX و USB أو تقنية البلوتوث بالأضافة إلي كمبيوتر رحلات وولاعة سجائر ومخرج كهرباء 12 فولت ومساند يد أمامية وخلفية وأمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية.

مميزات جيلي أمبريال 2019

  • تصميم السيارة الخارجى جذاب ويميل إلي الفخامة.
  • تستخدم السيارة بعض عوامل الأمان لحماية السائق.
  • التوفير فى استهلاك الوقود مقارنة بالمنافسين.
  • توافر قطع الغيار باسعار متناسبة مع فئة مستخدمينها.
  • اتساع سعة التحميل الخلفية بالسيارة للكثير من الأغراض.
  • مساحة الركوب مميزة فى السيارة وتتسع لخمسة افراد.
  • ارتفاع السيارة عن الأرض متناسب مع الطرق المصرية.

عيوب جيلي أمبريال 2019

  • تأتى السيارة بوسائد هوائية امامية فقط.
  • ضعف ثبات السيارة على السرعات العالية.
  • ضعف جودة الخامات الداخلية فى المقصورة.
  • افتقار السيارة للكثير من وسائل الترفية.
  • لم تحصل السيارة على حساسات للركن.
  • الهيكل الخارجي للسيارة من معادن خفيفة.
  • نظام الصوت المستخدم فى السيارة ضعيف.

وفى نهاية المقال نكون قد استعرضنا لحضراتكم كافة مواصفات ومميزات وعيوب سيارة جيلي أمبريال 2019.

محمد جابر

محمد جابر طالب بكلية الهندسة أجيد كتابة المقالات وخاصة عن السيارات ويمكنني الكتابة فى جميع المجالات.

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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    بصراحه عربيه تحفه

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