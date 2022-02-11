سعر ومواصفات سيارات MG في المملكة العربية السعودية 2022

شركة MG لتصنيع السيارات الرياضية بريطانية الأصل، وهى من أكبر الشركات المصنعة للسيارات فى العالم، فتأسست عام 1924، وعام 2007 انتقلت ملكية العلامة التجارية لشركة صناعة السيارات الصينية SAIC حيث قامت بإنتاج العديد من موديلات 360 و GS و ZS وموديلات أخرى و بالمواصفات التى تناسب جميع الفئات وعشاق السيارات في السوق السعودى. فتعتبر هذه السيارات من أفضل ماركات السيارات الموجودة فى العالم.
تقوم شركة MG بتصنيع الكثير من السيارات العائبية والرياضية التلا تناسب ذوق وفكر المستخدمين وأدى هذا إلى جعلها من الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات حول العالم وهذا ما جعلنا نقوم بالبحث عن أفضل السيارات التى قامت بإنتاجها لعام 2022 وعرضها لكم في هذا المقال.
أسعار سيارات MG فى السعودية 2022
سعر سيارة MG5 2022
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نوع السيارة
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السعر
|اوتوماتيك STD 2022
|48.012 ريال سعودى
|اوتوماتيك 2022 COM
|53187 ريال سعودى
|اوتوماتيك LUX 2022
|60.78 ريال سعودى
مواصفات سيارة MG5 2022
توجد مميزات عديدة لسيارة MG5 وملائمة لسعرها، خاصة من ناحية السلامة والأمان ومن أبرز هذه المميزات هى :
- تتميز بخاصية الدخول بدوت مفتاح
- بها كاميرا خلفية لوقوف السيارات
- بها وسادة هوائية أمامية ABC، ونظام مراقبة ضغط الإطارات بالإضافة إلى ESP
- مزودة بتكييف هواء مثبت السرعة والقدرة على تعديل المقاعد الأمامية للسيارة
- لديها وظيفة تشغيل المصباح التلقائى
- لديها القدرة على ضبط المرايا الخارجية كهربائيا
- تكييف يدوى وعجلة قيادة من الجلد
- مزودة بأضواء نهارية وسخانات في المرايا الجانبية
- وتتميز بنظم ترفيهية مكونة من USB وبلوتوث و أربعة مكبرات صوت وشاشة ملونة
هناك العديد من المميزات الأخرى التى جعلت منها نوع مفضل من السيارات لدى الكثير من الأشخاص.
سعر سيارة MG RX82022
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نوع السيارة
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السعر
|الفئة الأولى STD
|104015 ريال سعودى
|الفئة الثانية COM
|111030 ريال سعودى
|الفئة الثالثة LUX
|123680 ريال سعودى
|الفئة الرابعة BLACK
|125640 ريال سعودى
مواصفات سيارة MG RX8 2022
- مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات
- سعة 2000 CC
- قوة 220 حصام
- حد أقصى للدوران 350 نيوتن/ متر
- مزوده بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيكى الأداء
- وضع الثبات يصل حتى 100 كم / ساعة في مدة 7.5 ثانية
- فرامل مانعة للإنغلاق ABS وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD
- برنام التوازن الإلكترونى ESP
- نظام مراقبة ضغط الإطارات
- فرامل يد كهربائية
- مقاعد أمان للأطفال
- مثبت سرعة و حساسات ركن خلفية
- كاميرا خلفية
- مصابيح أمامية ضباب
- إضاءة نهارية LED للمصابيح
- مرايات جانبية كهربائية
- سبويلر خلفى
- قضبان سقف
- زجاج كهربائى للنوافذ
هناك العديد من المميزات الأخرى وبعض الكماليات ومنها إمكانية تشغيل السيارة بدون مفتاح، مكيف هواء أتوماتيك و مخارج للمقاعد الخلفية، إمكانية تعديل المقاعد الأمامية يدويا، غلق مركزى للأبواب بواسطة الريموت، جنوط رياضية 18 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظاءف مكسوة من الجلد، وهذا ما جعل منها نوع مفضل من السيارات لدى الكثير من الأشخاص.
سعر ومواصفات سيارات ام جى لعام 2022
سيارة ام جى ZS
|الخصائص
|سعة الماتور
|السعر
|اوتوماتيك LUX 2022
|CC 1500
|71.355 ريال سعودى
|اوتوماتيك LUX 2022
|CC 1300 تربو
|78.715 ريال سعودى
سيارة ام جى GT
|الخصائص
|سعة الماتور
|السعر
|اوتوماتيك STANDARD 2022
|CC 1500
|59.165 ريال سعودى
|اوتوماتيك COMFORT 2022
|CC 1500 تربو
|69.515 ريال سعودى
|اوتوماتيك LUXURY 2022
|CC 1500 تربو
|76.415 ريال سعودى
سيارة ام جى RX5
|الخصائص
|سعة الماتور
|السعر
|اوتوماتيك STD 2022
|CC 1500 تربو
|70.780 ريال سعودى
|اوتوماتيك COM 2022
|CC 1500 تربو
|78.830 ريال سعودى
|اوتوماتيك LUX 2022
|CC 1500 تربو
|83.430 ريال سعودى
سيارة MG 6
|الخصائص
|سعة الماتور
|السعر
|اوتوماتيك STD 2022
|CC 1500 تربو
|70.780 ريال سعودى
|اوتوماتيك COM 2022
|CC 1500 تربو
|75.380 ريال سعودى
|اوتوماتيك LUX 2022
|CC 1500 تربو
|83.315 ريال سعودى
سيارة MG HS
|الخصائص
|سعة الماتور
|السعر
|اوتوماتيك COM 2022
|CC 2000 تربو
|85.880 ريال سعودى
|اوتوماتيك LUX 2022
|CC 2000 تربو
|104.015 ريال سعودى