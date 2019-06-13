سعر ومواصفات BYD F3 موديل 2019

طرحت BYD F3 من فئة السيارات السيدان في السوق المصري والتي تستخدم محرك من 4 إسطوانات و16 صباب بسعة 1,5 لتر يعمل بنظام التنفس الطبيعي للهواءقادر علي إخراج قوة قدرها 108 حصان وعزم دوران 145 نيوتن متر متصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات ينقل الحركة للعجلات الأمامية , وأرقام الأداء الرسمية من السكون لسرعة 100 كم \ ساعة في خلال 12.1 ثانية ومتوسط إستهلاك المحرك من الوقود 6,3 وينصح بأستخدام وقود 92 أوكتان وسعة خزان الوقود 50 لتر.

تجهيزات السيارة

تدعم BYD من الخارج عجلات رياضية قياس 15 بوصة ومصابيح أمامية بتقنية LED ويمكن التحكم في المصابيح الأمامية بالأرتفاع والإنخفاض ومصابيح ضباب أمامية وخلفية ومرايا جانبية ذاتية الطي مزودة بأشارات جانبية.

من الداخل تتوافر بمقاعد جلد وعجلة قيادة يمكن تغير وضعيتها للأعلي والأسفل , وزجاج أمامي وخلفي كهربائي وخاصية فتح وغلق الزجاج بضغطة وأحدة ونظام غلق مركزي للأبواب وتحكم فتح وغلق الأبوب عن بعد ونظام صوتي يدعم منافذ AUX و USB وكمبيوتر رحلات ونظام إضاءة بالحقيبة الخلفية ومساند رأس أمامية وخلفية ومسند يد أمامي وخلفي.

عوامل الأمان

تأتي BYD F3 بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي و تدعم نظام مانع إنغلاق الفرامل ABS ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل علي العجلات الأربعة EBD , ونظام إيموبليزر ضدد السرقة وأحزمة أمان أمامية وخلفية متعددة النقاط وأماكن لتثبيت مقعد السائق.

وتتوافر السيارة في السوق المصري بسعر 180 ألف جنية