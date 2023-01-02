سيارة تويوتا كامري تبدأ من 38 ألف ريال سعودي أفضل سيارة اعتمادية

سيارة تويوتا كامري تبدأ من 38 ألف ريال سعودي، العثور على أفضل سيارة اعتمادية ورخيصة السعر يعتبر من الأمور الصعب تحقيقها، وتتطلب منك الكثير من الوقت والجهد حتى تحقق تلك المعادلة الصعبة ولكن سيارات تويوتا فئة كامري يمكن أن تلبي الرغبة في الحصول على سيارة قوية وبسعر منخفض يناسب متوسطي الدخل، حيث تعد سيارة تويوتا كامري موديل 2021 من أرخص السيارات المثالية في السوق السعودي حيث يبدأ سعرها من 38 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة كامري 2021 بالسعودية

تعد سيارة تويوتا كامري 2024 من فئة سيارات سيدان ذات صالون مميزة ومقاعد مريحة، أيضاً تمتاز بأنها اعتمادية واقتصادية بها نظام التحكم في الوقود ونظام تحكم في المقود وحركته فهي تساعد قائدها جدا في القيادة السلسة، فيها محرك رباعي الأسطوانات، له سعة تقدر بنحو 2500 سي سي، له القدرة على توليد قوة تصل إلى 218 حصان، متصل المحرك بناقل حركة اوتوماتيك، بعزم دوران 221 زيتون لكل متر.

سعر ومواصفات تويوتا كامري بالسوق السعودي

السيارة مزودة بعدة كماليات من تجهيزات من أبرزها مكيف هواء بارد، كما أن بها زجاج أمامي وخلفي اوتوماتيك مركزي، كما أن مرايا السيارة الجانبية الكترونية كهربائية الحركة، بها مدخل USB، بها خاصية بلوتوث ونظام صوت متكامل، سقف السيارة بانوراما رائع ويأتي بنفس لون السيارة.

تتضمن السيارة على نظام تحذير من مغادرة المسار لقيادة محكمة. نظام إنذار مميزة قيل الاصطدام الأمامي. نظام فرامل كبح تلقائي في حالة الطوارئ. نظام كشف المشاة، مع مرايا كهربائية جانبية بأشرات التفاف.

أهم مواصفات سيارة كامري 2021

من أهم ما يميز السيارة أنظمة الأمان للراكب والسائق، فتوفر الكثير من أنظمة الأمان والسلامة من أهمها الآتي:

وسائد هوائية أمامية وجانبية وحزام أمان.

نظام فرامل مانعة الانغلاق والانزلاق.

نظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل.

نظام توزان للسيارة الكتروني بتصحيح المسار.

كاميرا خلفية بالسيارة لدقة الرؤية.

كشافات زينون وكشافات ضباب ومصابيح ليد.

تتضمن السيارة على مثبت سرعة الدوران.

بالنسبة إلى سعر تويوتا كامري 2021 تبدأ من 38 ألف ريال سعودي تصل حتى 62 ألف ريال سعودي، تتوفر السيارة داخل الكثير من معارض وشركات السيارات بالمملكة فهي متاحة.