شاهد| شركة تويوتا تُزيح الستار عن فخر صناعتها الجديدة السيارة “فورتشنر Toyota fortuner 2021”

تعتبر شركة تويوتا عملاق صناعة السيارات اليابانية إحدى الشركات المنافسة والمتواجدة بقوة كبيرة في جميع الأسواق العالمية للسيارات، والتي تلقى دائمًا إعجاب وعشق الملايين من مستخدميها، نظرًا لتميزها بالجمال والمتانة وقوة العزم الكبير، الأمر الذي جعلها متفوقة باستمرار عن غيرها، ومؤخرًا أبهرتنا بعرض صور تجسيدية لسياراتها الجديدة من فئة SUV ذات السقف العالي لتظهر لأول مرة تحت اسم فورتشنر 2021، لتأتي بمواصفات وإمكانيات مميزة لتنافس بقوة فئة السيارات المرتفعة، ومن المتوقع طرحها خلال الشهور القليلة المقبلة.

أبرز مواصفات سيارة فورتشنر 2021 الحديثة

أبدعت شركة تويوتا في تصميم سيارتها الجديدة فورتشنر 2021 التي تأتي بمظهر خارجي يوحي من الخيال من نوع السيارات العالية المرتفعة عن الأرض الذي يأتي بلمسة فنية جديدة من التصميم العصري الحديث، تأتي من الأمام بكشافات ليد من زوايا رؤية حادة مبهرة، وهي إحدى تصميمات شركة IndianAutosBlog التي تعمل علي تصميمات السيارات الحديثة.

وتأتي السيارة الجديدة من تويوتا، مستوحاة الشكل الكبير لسيارات لاند كروز مع مصابيح خلفية مربعة تعطي مظهر جميل مع وجود شبكة أمامية مصنوعة من النيكل الفضي المميز مع شاشة كبيرة من الداخل مع كاميرا خلفية وأمامية.



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أبرز المواصفات الداخلية والخارجية

تتميز سيارة تويوتا فورتشنر 2021 القادمة بقوة عزمة كبيرة وقوة دفع قوية من حيث الأداء، ومن المتوقع أن تأتي السيارة بثلاث خيارات مختلفة من ناحية الموتور والمحركات، وتأتي أيضًا بمحرك 4 سلندر بسعة 2.4 لتر ليعطي قوة أداء رهيبة 147 حصان مع قوة عزم 400 نيوتن للفئة الأولى.

وتم تزويد السيارة بمحرك بقوة 4 سلندر بقوة دفع 164 حصان في الساعة وقوة عزم 245 نويتين للفئة الثانية، ومحرك بقوة 6 سلندر مع قوة دفع مبهرة 235 حصان وقوة عزم 376 نيوتن للفئة الأخيرة، وتأتي الفئات بناقل سرعات أوتوماتيكي.