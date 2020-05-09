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شيفرولية كابتيفا تنافس بقوة بعد دخولها مصر.. أسعار ومميزات (صور)

بواسطة أحمد سعيد
شيفرولية كابتيفا تنافس بقوة بعد دخولها مصر شيفرولية كابتيفا تنافس بقوة بعد دخولها مصر في 2020

شيفرولية كابتيفا موديل 2020 دخلت إلى السوق المصري لأول مرة، ونافست بقوة السيارات الرياضية، بعد أن قدمتها شركة المنصور الوكيل الحصري لعلامة شيفرولية الأمريكية، إذ تعد “كابتيفا” هي الجيل الثاني من الـSUV-C الرياضية مُتعددة الاستعمالات.

وبحسب الوكيل الحصري لعلامة شيفرولية، فإن السيارة الجديدة “كابتيفا” تُحقق معادلة صعبة بين تصميم عصري أنيق وأداء قوي وفي الوقت نفسه تنافس بشدة في الأسعار بما يوفر استثمارًا رائعًا عند شراء تلك السيارة العائلية.

مميزات شيفرولية كابتيفا

وتشمل شيفرولية كابتيفا الجديدة، ذات التصميم العصري، على أحدث التكنولوجيا الذكية في القيادة والأمان، إذ إنها تضم الآتي:

  • محرك تيربو الاقتصادي سعة 1.5 لتر وبقوة 148 حصانا.
  • ناقل للحركة “CVT” وعجلة قيادة تُدار بخاصية الكهرباء.
  • توجد بـ3 فئات خماسية المقاعد ونسخة بـ7 مقاعد.

أسعار “كابتيفا”

أما عن أسعار شيفرولية كابتيفا الجديدة موديل 2020، فهي تنافس كثير من السيارت الحديثة من الموديل نفسه، إذ تبدأ من:

  • 309.990 جنيه للفئة الأولى “LS”.
  • 339.990 جنيه للفئة الثانية ” LT”.
  • 359.990 جنيه للفئة الثالثة “Premier”.
  • 379.990 جنيه للفئة Premier سباعية المقاعد.

وبالنسبة للنسخة سباعية المقاعد من “كابتيفا” فإنها تنافس سيارات حديثة من نفس الفئة (7 راكب) موديل 2020 تحمل علامات مختلفة في سوق السيارات بمصر، ومنها ما يلي:

كيا كارينز: السعر الرسمي 459 ألف جنيه.


شيري تيجو 8: السعر الرسمي 425 ألف جنيه.


سيتروين C4: السعر الرسمي 419 ألف جنيه.


ميتسوبيشي إكسباندر: السعر الرسمي 370 ألف جنيه.


بروتون إكسورا: السعر الرسمي: 310 آلاف جنيه

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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