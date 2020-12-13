ضمن مبادرة إحلال السيارات طرح 7 أنواع في يناير والتقسيط لـ10 سنوات

بداية من يناير 2021 المقبل وضمن مبادرة إحلال السيارات تطلق الحكومة المصرية تطلق “البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي”، وبموجبها سوف يكون متاحًا للمواطنين وأصحاب “التاكسي”، و”الميكروباصات”، استبدال مركباتهم التي مضى على سنة إنشائها 20 عاماً ، بسيارة أخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج “البنزين والغاز الطبيعي”، وفقًا لما ينص عليه قانون المرور الذي يجيز عمل السيارة لفترة 20 عاماً فقط، ويأتي تطبيق المبادرة بتوجيهات ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي وفق ما أوضحته مصادر حكومية مسؤولة ، وذلك لتسهيل تنفيذ تلك المبادرة.

مبادرة إحلال السيارات

متى يبدأ التقديم للسيارات الجديدة ضمن مبادرة إحلال السيارات

واوضحت المصادر أن مطلع شهر يناير المقبل سوف تكون البداية في التقديم للسيارات الجديدة عن طريق معرض يتم فيه عرض السيارات والفئات المتاحة للاستبدال بالسيارات القديمة، والتي سيصل عددها لـ7 نماذج من السيارات الحديثة، وفق ما صرحت به لـ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في تصريحات تلفزيونية، وأشارت إلى أنه إضافة للإعلان لنماذج السيارات الحديثة خلال المعرض، سيتم توضيح آليات التمويل، بحضور شركات الغاز الطبيعي، وشركات التأمين، إضافة إلى مشاركة شركات أجنبية، ويأتي ذلك ضمن إطار حرص الدولة على نقل أحدث التكنولوجيات إلينا، حسب تعبير الوزيرة جامع.

70 ألف سيارة مستهدفة في مبادرة إحلال السيارات في عام 2021

ومن المقرر أن يتم استبدال 70 ألف سيارة متهالكة ضمن المبادرة خلال عام 2021 ، وذلك بواقع:

55 ألف سيارة “تاكسي” و”ملاكي”.

15 ألف ميكروباص.

فيما سيتم استبدال نحو 180 ألف سيارة في عامين 2022، و2023، وفق للوزيرة جامع.

حافز مالي بحدود 60 ألف جنيه كمقدم وسداد باقي الثمن على 10 سنوات

وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق أنها ستمنح حافزًا ماليًا للمواطنين للاشتراك في مبادرة إحلال السيارات ويُقدر بنحو 60 ألف جنيه، ووفقًا للوزيرة نيفين جامع سيدفع المواطن هذا الحافز كمقدم للسيارة ، فيما يطلق البنك المركزي مبادرة قومية لتمويل باقي ثمن السيارة، على ان يتم سداده على أقساط بفائدة أقل من 5%، ولفترات سداد قد تصل حتى 10 سنوات.

وأشارت جامع إلى أن السيارات الجديدة التي سيتم استبدالها بالقديمة في مراحلها الأولى للمبادرة ستكون “مُجمعة محلياً”، وهو سيحفز تلك الصناعة في مصر، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل، فيما ستكون المرحلة الثانية من البرنامج بالتعاون مع الشركات العالمية، لاستقطاب التكنولوجيا الأجنبية للعمل بمصر.

50% توفر مبادرة إحلال السيارات من تكاليف التشغيل

السيارات الجديدة بما تحققه من وفر في استهلاك الغاز الطبيعي من خلال آلية عمل “الوقود المزدوج”، بدلًا من العمل بالبنزين وحده، سيحقق ذلك وفرًا في تكاليف التشغيل بنسبة 50% للمواطن سواء في سياراته الخاصة أو “الأجرة” حسب وزيرة التجارة، وتشير إحصائيات المرور إلى أن عدد السيارات العاملة التي مر على إنتاجها 20 عاماً يصل نحو مليون سيارة، فيما يصل عدد سيارت الميكروباص لنحو 270 ألف ميكروباص.

قيمة قسط السيارة الشهري وفق مبادرة إحلال السيارات

وأشارت الوزيرة جامع إلى أن “القسط الشهري للسيارات الجديدة سيبدأ في حدود 1500 جنيهاً لإحدى أنواع السيارات، وسيزيد حسب نوع السيارة الذي سيختاره المواطن من البدائل المطروحة في المبادرة”، وأما السيارات القديمة سيتمّ تحويلها إلى خردة، وأوضحت نيفين جامع خلال تصريحاتها التلفزيوينة أن الفترة ما بين تقديم المواطن للحصول على سيارة جديدة واستلامه لها ستكون في غضون 10 أيام من التقديم.

إنشاء محطات غاز طبيعي جديدة ضمن إطار تنفيذ مبادرة إحلال السيارات

وأشارت نيفين جامع وزيرة التجارة، إلى أن المبادرة سيتم تنفيذها في ظل الجهود والتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية لإنشاء محطات الغاز الطبيعي، في أنحاء البلاد بما يتناسب مع المطروح من برنامج “إحلال السيارات”.

هل يستفيد من لا يمتلك سيارة من مبادرة إحلال السيارات؟

وأشارت مصادر حكومية إلى أن الحكومة قد تقوم في مرحلة لاحقة بدراسة حول إمكانية إضافة المواطنين الراغبين في شراء سيارات جديدة دون أن يكون لديهم سيارات حالياً لتشملهم المبادرة.