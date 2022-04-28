مواصفات تويوتا افانزا 2022 وسعرها في الكويت والسعودية والإمارات

تقدمت شركة تويوتا اليابانية تحفتها الجديدة افانزا 2022 بمواصفاتها الفريدة وسعرها المنافس، فالسيارة التي تضم أخر ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة السيارات في اليابان، تظهر في شكل انسيابي يتناسب مع فئتها، وبقوة محرك تمنحها قدرات خاصة، وفيما يلي سنستعرض أهم مواصفات تويوتا افانزا 2022.

مواصفات تويوتا افانزا 2022

تتلخص أهم مواصفات افانزا الجديدة في النقاط التالية:

مواصفات المحرك وقوة السيارة

سعة المحرك : 1500 CC.

قوة المحرك : 103 حصان، بعزم دوان يبلغ 136 نيوتن/متر.

نوع الدفع : دفع خلفي.

ناقل الحركة : أوتوماتيكي.

سعة خزان الوقود : 45 لتر.

استهلاك الوقود : 6.3 لتر لكل 100 كم.

السرعة القصوى : 180 كم/ساعة.

التسارع : من 0 إلى 100 خلال 13.5 ثانية.

مزايا الأمان بالسيارة تويوتا افانزا 2022

نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

السيارة مزودة بوسائد هوائية Airbags.

إنذار لمنع السرقة.

التحكم في ثبات المركبة.

مانع الحركة.

نظام مساعد الفرامل BA.

الرفاهية والمزايا الداخلية للسيارة

تحكم للصوت من خلال عجلة القيادة.

مدخل aux.

مشغل أقراص (CD)، و(MB3)>

مدخل USB.

راديو.

مجموعة من السماعات.

مكيف يدوي.

أسعار تويوتا افانزا 2022

قدمت شركة تويوتا السيارة بأسعار منافسة للسيارات من نفس الفئة، ولاقت السيارة رواجاً كبيراً بالأسواق الخليجية، وبلغ سعر تويوتا افانزا 2021 1.5L Standard بالمملكة العربية السعودية 67045 ريال سعودي، بينما بلغ سعرها في دولة الكويت 4400 دينار كويتي، بينما بلغ سعر السيارة في الإمارات العربية المتحدة 63500 درهم إمارتي.