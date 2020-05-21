مواصفات واسعار كيا سيراتو 2020 في مصر والسعودية

كيا سيراتو 2020 تصنف على إنها سيارة سيدان متوسطة الحجم ذات مساحة داخلية متوسطة تتسع لخمسة اشخاص، وتستخدم السيارة محرك من 4 سلندرات بسعة 1,6 يعمل بنظام حقن الوقود المباشر ويتصل بناقل حركة اتوماتيك من 6 نسب ينقل الحركة إلى عجلات السيارة الأمامية ويخرج المحرك قوة قدرها 130 حصان وعزم دوران 192 نيوتن والتسارع من صفر لسرعة 100 كم \ساعة في خلال 10,7 ثانية.

تجهيزات كيا سيراتو 2020

من الخارج حصلت السيارة على مصابيح أمامية وخلفية من النوع ليد شديدة الإضاءة وكشافات للضباب في الأمام وعجلات رياضية من الألومنيوم مقاس 17 بوصة ومزيل للضباب في الزجاج الخلفي وسبويلر خلفي والمرايا الجانبية كهربائية وبها اشارات للالتفاف والشبكة الأمامية مطعمه بالنيكل كروم اللامع في الفئات العليا.

بينما من الداخل تتوافر كيا سيراتو بشاشة وسطية مقاس 7 بوصة تتصل بالهواتف الذكية وتدعم التوصيل بالهواتف الذكية وتعمل الشاشة بنظام الاندرويد وتحتوي على انظمة تشغيل الوسائط المتعددة، ومقاعد من القماش في الفئات الأولي ومن الجلد في الفئات العليا للسيارة وتدعم نظام الدخول الذكي بدون مفتاح وزر لبدء التشغيل.

وسائل أمان كيا سيراتو 2020

تستخدم وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي ونظام ABS والمخصص لمنع إنزلاق الفرامل ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل على جميع الإطارات ونظام الفرامل المساعد BA، وإنذار ضد السرقة وانظمة المساعدة على المرتفعات والتلال ومثبت سرعة وكاميرا خلفية وحساسات لقياس مستوي الهواء في جميع الإطارات ونظام التحكم في الثبات الإلكتروني للمركبة VSC.

اقرأ ايضاً: سعر ومواصفات ومميزات وعيوب كيا كادينزا 2020

مميزات كيا سيراتو 2020

تتمتع السيارة بتصميم خارجي رائع ويميل إلى الرياضية.

تستخدم العديد من أنظمة الإمان والرفاهية الحديثة.

مقاعد مريحة لجميع الركاب واتساع الصف الثاني من المقاعد.

مساحة تخزين خلفية تتسع للكثير من الأغراض.

وجود الكثير من وسائل الامان الغير موجودة في تلك الفئة.

سعر مميز بالنسبة لكافة مواصفاتها وبالنسبة للمنافسين.

محرك يستجيب مع السائق وموفر في استهلاك الوقود.

توافر قطع الغيار في الأسواق بأسعار مناسبة.

عيوب كيا سيراتو 2020

ضعف الثبات على السرعات العالية والمنعطفات الحادة.

تأتي بوسائد هوائية أمامية فقط ولم تتوافر بوسائد للركاب بالخلف.

مقاعد امامية ذات تحكم يدوي وليس تحكم كهربائي.

انخفاض مستوى ارتفاعها عن الارض بشكل كبير.

أسعار كيا سيراتو 2020 في مصر

الفئة الأولي بسعر 300 ألف جنية مصري.

الفئة الثانية بسعر 330 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 360 ألف جنية.

الفئة الرابعة بسعر 390 ألف جنيه.

سعر السيارة في السعودية