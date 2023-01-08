مواصفات ومزايا السيارة هيونداي توسان الجديدة 2023

أعلنت شركة هيونداي عن سياراتها الجديدة هيونداي توسان 2023 من الجيل الرابع وهى من سيارات كروس أوفر متوسطة الحجم والتي تتمتع بشهرة واسعة وكبيرة وهى من أنجح السيارات التي يقدمها الصانع الكوري والتي تجاوزت مبيعاتها منذ إنطلاقها في الأسواق 7 مليون سيارة.

مواصفات التصميم الخارجي في السيارة هيونداي توسان 2023

تم تصميم السيارة هيونداي توسان بشكل مبتكر بطابع رياضي كما يوجد بها أضواء ليد أمامية مع شبك أمامي بطلتء فضي والذي يمكن إختياره من الكروم الأسود الداكن وقد جاءت السيارة بخطوط تصميم ذات طابع جرئ وقوي بالإضافة إلى أقواس عجلات ضخمة وتم تزويد السيارة بجنوط بقياس يتراوح بين 17 و 19 بوصة.

مواصفات التصميم الداخلي في السيارة

تحتوي السيارة على شاشة عرض قياس 10.25 بوصة مع لوحة عدادات وسطى تعمل باللمس بشكل كامل بالإضافة إلى ميزة تبديل التروس بزر.

ويوجد بالسيارة نظام إضاءة محيطي لإضفاء أجواء مميزة على المقصورة الداخلية.

كما يوجد مقاعد أمامية مهواة ونظام الذاكرة المتكامل وميزة الشحن اللاسكي للهواتف الذكية.

مواصفات المحركات في السيارة

تأتي السيارة هيونداي توسان بمحرك بعدد أربعة سلندر بسعة 1.6 لتر مما يولد قوة 180 حصان و265 نيوتن من عزم الدوارن ويتم إتصاله بناقل حركة أوتوماتيكي مزود بسبع سرعات والذي يعمل بنظام الدفع الأمامي للعجلات ويتم التسارع بالسيارة من صفر إلى سرعة 100 كيلو متر في الساعة في 8.8 ثانية حتى تبلغ السرعة القصوى 201 كيلو متر في الساعة مع توافر السيارة بنظام الدفع الكلي.

وتأتي النسخة الثانية بمحرك أربعة سلندر بسعة 2.0 لتر مما يولد قوة 156 حصان و192 نيوتن من عزم الدوران ويتصل مع ناقل حركة أوتوماتيك مع ست سرعات والذي يعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات والذي يجعل السيارة تنطلق من الصفر إلى 100 كيلو في الساعة في خلال 11.4 ثانية كما تبلغ السرعة القصوى 181 كيلو متر في الساعة.

كما يتوفر نظام الدفع الكلي للعجلات في النسخة هيونداي توسان 2023 هايبرد.

سعر السيارة هيونداي توسان 2023

يبلغ سعر السيارة هيونداي توسان الجديدة حوالي 105000 ريال سعودي أي ما يعادل نحو 28000 دولار أمريكي.