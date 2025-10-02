نيسان تخفض أسعار سياراتها في مصر لشهر أكتوبر 2025.. القائمة الكاملة بعد التخفيض

بواسطة محمد عبد الرازق

أعلنت شركة نيسان في مصر عن أحدث قائمة أسعار سياراتها لشهر أكتوبر 2025، والتي جاءت بتخفيضات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة، في خطوة تستهدف تنشيط السوق وزيادة المبيعات. وجاءت التخفيضات على مجموعة متنوعة من الموديلات، بدءًا من السيدان الاقتصادية مثل نيسان صني وسنترا، وصولًا إلى الكروس أوفر والـSUV مثل جووك، قشقاي، إكس تريل، وباترول، بالإضافة إلى البيك أب نافارا.

فيما يلي أهم مميزات كل موديل باختصار:

  • نيسان صني: سيارة اقتصادية وعملية، تتميز باستهلاك منخفض للوقود وصيانة سهلة، وتعتبر من الأكثر مبيعًا في السوق المصري.
  • نيسان سنترا: سيدان عائلية رحبة، توفر راحة أكبر ومساحة داخلية واسعة مع تجهيزات حديثة وأنظمة أمان محسنة.
  • نيسان جووك: كروس أوفر شبابية بتصميم عصري جريء، محرك قوي نسبيًا مع تقنيات ترفيهية متطورة.
  • نيسان قشقاي: من أكثر السيارات الكروس أوفر مبيعًا عالميًا، وتتميز بالتوازن بين الأداء والراحة، مع أنظمة مساعدة للسائق وأمان متقدم.
  • نيسان إكس تريل: SUV عائلية كبيرة، توفر 7 مقاعد ومساحات واسعة، مناسبة للسفر والرحلات.
  • نيسان نافارا: بيك أب قوية بقدرة تحميل عالية وأداء ممتاز على الطرق الوعرة، مناسبة للاستخدام التجاري والشخصي.
  • نيسان باترول: أيقونة الـSUV الفاخرة، تتميز بمحركات قوية وتقنيات متطورة وتجهيزات رفاهية تجعلها من أقوى المنافسين في فئتها.

جدول أسعار سيارات نيسان في مصر – أكتوبر 2025

الموديل الفئة السعر السابق (جنيه) السعر الجديد (جنيه)
Sunny AT Base اتوماتيك قياسية 745,000 690,000
AT Mid متوسطة الكماليات 780,000 745,000
AT Super Salon سوبر صالون 810,000 795,000
Sentra Highline نيسان سنترا هاي لاين 1,020,000 899,000
Juke Acenta 1,095,000 1,075,000
Tekna 1,195,000 1,175,000
Tekna N-design 1,245,000 1,225,000
Tekna N-sport 1,245,000 1,225,000
Qashqai N-connecta 1,499,000 1,464,000
N-connecta+ 1,675,000 1,640,000
N-connecta+ 2T 1,695,000 1,660,000
Tekna 1,784,000 1,749,000
Tekna 2T 1,804,000 1,769,000
N-Design e-PWR 1,919,000 1,884,000
Tekna+ 4WD 1,954,000 1,929,000
Tekna+ 4WD 2T 1,984,000 1,949,000
X-trail Acenta Plus 2,199,990 1,999,990
N-trek 2,279,990 2,079,990
Tekna 2,449,990 2,299,990
Navara Single Cab 1,400,000 1,280,000
D23 DC YD25 MID 4WD MT XE Plus 4,325,000 3,775,000
D23 DC YD25 HI 4WD AT SE Plus (RIDOA) 4,725,000 4,275,000
D23 DC YD25 HI 4WD MT LE Plus (RIDOA) 5,175,000 4,525,000
D23 DC YD25 HI 4WD AT LE Plus (RIDOA) 5,825,000 5,175,000
Patrol XE V6 8,900,000 8,900,000
SE T2 V6 9,650,000 9,650,000
SE Titanium V6 9,950,000 9,950,000
SE T1 City V6 10,050,000 10,050,000
LE T1 V6T 11,050,000 11,050,000
LE T2 SR RSE V6T 11,300,000 11,300,000
LE Titanium V6T 11,500,000 11,500,000
LE PLT City V6T 13,000,000 13,000,000
LE PLT City V6T 14,000,000 14,000,000

بهذه القائمة الجديدة، تسعى نيسان إلى تعزيز تواجدها في السوق المصري وتقديم حلول متنوعة تناسب جميع الفئات، من الباحثين عن السيارات الاقتصادية إلى عشاق الفخامة والـSUV.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

قد يعجبك ايضا
أخبار السيارات

الكشف عن Skoda Vision O المرتقبة.. السيارة تجذب الأنظار بتصميمها المبتكر

أخبار السيارات

عروض اليوم الوطني 95| منافسة قوية بين وكلاء السيارات بالسعودية خصومات نقدية وتمويل…