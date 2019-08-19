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“kia” أسعار سيارات كيا 2019 بالأرقام (كارينز – بيكانتو – كارنفال – سيد – سول)

كتب محمود الهواريفي آخر تحديث
“kia” أسعار سيارات كيا 2019 بالأرقام (كارينز – بيكانتو – كارنفال – سيد – سول)
سعر كيا

نوضح لكم تفاصيل اسعار سيارات كيا 2019 لمحبي “kia” وبالتالي يمكنكم معرفة اسعار سيارات هيونداي 2020 بمختلف الطرازات والأنواع، حيث نجحت حملة خليها تصدي التي أطلقها بعض الشباب على فيسبوك بالتزامن مع الإعفاء الجمركي على السيارات الأوروبية، اعتراضا على ارتفاع أسعار السيارات مقابلة بتكلفتها، وبالفعل فقد شهد سوق السيارات الزيرو انخفاضاً بشكل كبير.

كما أن عشاق سيارات تويوتا يمكنهم معرفة اسعار سيارات تويوتا بالتفصيل، ونوضح بهذه المقالة تفاصيل سعر كيا 2019 لأنواع مختلفة وهى (كيا كارينز – كيا بيكانتو – كيا سيد ستيشن واجون – كيا سورينتو – كيا كارنفال – كيا سيد – كيا ريو سيدان – كيا سول).

اسعار سيارات كيا
سعر كيا

اسعار سيارات كيا 2019

الجدول التالي يوضح أنواع “kia” والاسعار بالتفصيل.

طراز السيارةاسعار كيا 2019 بالجنيه
كيا كارنز 2019 2.0L Base137,122
كيا كارنز 2019 1.6L Base335,900
كيا كارنز 2019 1.6L Mid Option359,900
كيا كارنز 2019 1.6L Top359,900
كيا بيكانتو 2019 1.2L Base169,900
كيا بيكانتو 2019 1.2L Top179,900
كيا سيد ستيشن واجون 2019 1.6L Basic365,000
كيا سيد ستيشن واجون 2019 1.6L Top385,000
كيا سورينتو 2019 3.3L Base AWD1,090,000
كيا سورينتو 2019 3.3L Base FWD1,090,000
كيا كارنفال 2019 3.3L GDI L999,900
كيا سيد 2019 1.6L Basic355,000
كيا سيد 2019 1.6L Top375,000
كيا ريو سيدان 2019 1.4L MPI232,900
كيا ريو سيدان 2019 1.4 Mid Option242,900
كيا ريو سيدان 2019 1.6L MPI242,900
كيا سول 2019 1.6L Base279,900
كيا سول 2019 1.6L EX Base279,900
كيا سول 2019 1.6L EX314,900
كيا سول 2019 1.6L Top314,900

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عن الكاتب

محمود الهواري

كاتب بموقع كلمة وموقع نجوم مصرية وحاصل على بكالوريوس التجارة ومهتم بالتدوين التقني

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