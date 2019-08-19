“kia” أسعار سيارات كيا 2019 بالأرقام (كارينز – بيكانتو – كارنفال – سيد – سول)

نوضح لكم تفاصيل اسعار سيارات كيا 2019 لمحبي “kia” وبالتالي يمكنكم معرفة اسعار سيارات هيونداي 2020 بمختلف الطرازات والأنواع، حيث نجحت حملة خليها تصدي التي أطلقها بعض الشباب على فيسبوك بالتزامن مع الإعفاء الجمركي على السيارات الأوروبية، اعتراضا على ارتفاع أسعار السيارات مقابلة بتكلفتها، وبالفعل فقد شهد سوق السيارات الزيرو انخفاضاً بشكل كبير.

كما أن عشاق سيارات تويوتا يمكنهم معرفة اسعار سيارات تويوتا بالتفصيل، ونوضح بهذه المقالة تفاصيل سعر كيا 2019 لأنواع مختلفة وهى (كيا كارينز – كيا بيكانتو – كيا سيد ستيشن واجون – كيا سورينتو – كيا كارنفال – كيا سيد – كيا ريو سيدان – كيا سول).