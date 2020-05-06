آلية تقييم المواد غير المضافة للمجموع لطلاب صفوف النقل وموقف الأبحاث المتطابقة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الآلية التي سيتم عليها تقييم المواد الدراسية التي لا يتم ‘إضافتها إلى المجموع الكلي بداية من الصف الثالث الابتدائي وصولاً إلى الصف الثاني الثانوي، فعلى معلم الفصل وضع التقدير الخاص بكل طالب من الطلاب خلال المدة التي واصل فيها الطلاب الدراسة حتى يوم 15 من مارس 2020 وهو الموعد الذي أعلنه فيه وزير التربية والتعليم توقف الدراسة في كافة محافظات مصر بسبب ظهور حالات فيروس كورونا.
طريقة تقييم المواد التي لا تضاف إلى المجموع
تقييم المشروعات البحثية لطلاب صفوف النقل
وأشارت الوزارة أنه سيتم وضع خطة لتقدير المشروعات البحثية الإلكترونية أو الورقية للطلبة والطالبات بمدارس مختلفة عن مدارسهم الأصلية، مؤكدة أنه سيتم تنفيذ عملية التقييم ووضع تقديرات المشروعات البحثية للطلاب المقيدين بصفوف النقل في مدارسهم وهم من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي، بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني الثانوي الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيا، وذلك في جميع المشروعات البحثية سواء أكانت ورقية أم إلكترونية، مشيراً إلى أنه سيتم استخدام المنصة في وضع تقديرات المشروعات البحثية الإلكترونية.