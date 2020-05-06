أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم حول الملفات الشائكة في الدراسة وامتحانات الثانوية العامة

خلال مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021-2020، تحدث وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، عن العديد من الملفات الخاصة بمصير الدراسة والامتحانات في مصر، وهي ما تشغل بال العديد من الطلاب وأولياء الأمور، وأوضح وزير التربية والتعليم أيضا خطة الوزارة لامتحانات الثانوية العام، وامتحانات الثانوية الفنية والدبلومات، وشكل المنظومة التعليمية للعام التعليمي الجديد، وطريقة مواجهة فيروس كورونا، وسنستعرض معكم أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم حول الموضوعات الهامة الخاصة بالدراسة والامتحانات.

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم حول الملفات الشائكة في التعليم

صرح الدكتور طارق شوقي، أنه يتم دراسة أن يكون الأسبوع الدراسي لمدة يومين فقط للساعة الخامسة مساء، مع التعليم اون لاين في باقي أيام الأسبوع.

على لجان امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة سيتم تركيب 5000 بوابة تعقيم.

تبلغ تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة 2020، بكافة أمور تعقيم اللجان والتطهير، ما يصل إلى 950 مليون جنيه خلال 20 يوم فقط.

ستصل عدد لجان الامتحانات بزيادة 60% على كافة المحافظات، وعدد الطلاب في كل لجنة لن يتجاوز عدد 14 طالبا.

خطة الوزارة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية والدبلومات الفنية، سيتم مناقشتها غدا في اجتماع مجلس الوزراء وستعلن للمواطنين يوم 15مايو.

طالبت وزارة التعليم بمخصصات مالية من موازنة الدولة للعام المالي الجديد بقيمة 132 مليار جنيه، ولكن تم تخصيص مبلغ 109 مليار جنيه فقط.

أوضح وزير التعليم، أن هناك ضغط شديد على الموازنة بسبب فيروس كورونا، كما أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تقام بها امتحانات رغم جائحة فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور طارق شوقي أيضا أن كتب الصف الثالث الإبتدائي في المطبعة الآن، وتعمل وزارة التربية والتعليم الآن على كتب الصف الرابع والخامس والسادس.