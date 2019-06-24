أبرز ما جاء في مؤتمر وزير التربية والتعليم بشأن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهيرة اليوم الإثنين 24/6/2019 مؤتمرًا صحفيًا في ديوان عام الوزارة معلنًا اعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 وإعلان ظهور النتيجة بنسبة نجاح 91.4%، وقال أنه بإمكان الطلاب معرفة موقفهم من امتحانات آخر العام إذا كان “ناحج أو راسب” فقط ، وذلك من خلال رابط تم تخصيصه لهذه الغاية باستخدام الكود الخاص بالطالب أو الطالبة عبر الرابط المباشر التالي G10.emis.gov.eg ، وأما معرفة النتيجة التفصيلية فقد أوضح السيد الوزير أنه يوم الخميس المقبل سوف يتم إعلان رابط جديد، يدخل الطلبة من خلاله باستخدام كود الطالب لمعرفة النتيجة التفصيلية.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

أبرز ما جاء في تصريح وزير التربية والتعليم

في هذه المقالة رصدنا لكم أبرز ما جاء في تصريحات الوزير شوقي بشأن نتيجة الصف أولى ثانوي :

سوف تكون النتيجة في شكل “كارت” يتضمن اسم الطالب ومدرسته والكود الخاص بالطالب ومستواه في كل مادة بصيغة ألوان وليس أرقام، وهي أربعة ألوان ( الأزرق، البرتقالي، الأخضر، الرمادي) ولكل لون من هذه الألوان دلالة وهي كما يلي:

الأزرق: يعني يفوق التوقعات. البرتقالي: يعني مناسب للتوقعات “معقول”. الأخضر: أقل من التوقعات. الرمادي: راسب وله فرصة ثانية.