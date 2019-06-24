أبرز ما جاء في مؤتمر وزير التربية والتعليم بشأن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهيرة اليوم الإثنين 24/6/2019 مؤتمرًا صحفيًا في ديوان عام الوزارة معلنًا اعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 وإعلان ظهور النتيجة بنسبة نجاح 91.4%، وقال أنه بإمكان الطلاب معرفة موقفهم من امتحانات آخر العام إذا كان “ناحج أو راسب” فقط ، وذلك من خلال رابط تم تخصيصه لهذه الغاية باستخدام الكود الخاص بالطالب أو الطالبة عبر الرابط المباشر التالي G10.emis.gov.eg ، وأما معرفة النتيجة التفصيلية فقد أوضح السيد الوزير أنه يوم الخميس المقبل سوف يتم إعلان رابط جديد، يدخل الطلبة من خلاله باستخدام كود الطالب لمعرفة النتيجة التفصيلية.
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019
أبرز ما جاء في تصريح وزير التربية والتعليم
في هذه المقالة رصدنا لكم أبرز ما جاء في تصريحات الوزير شوقي بشأن نتيجة الصف أولى ثانوي :
- سوف تكون النتيجة في شكل “كارت” يتضمن اسم الطالب ومدرسته والكود الخاص بالطالب ومستواه في كل مادة بصيغة ألوان وليس أرقام، وهي أربعة ألوان ( الأزرق، البرتقالي، الأخضر، الرمادي) ولكل لون من هذه الألوان دلالة وهي كما يلي:
- الأزرق: يعني يفوق التوقعات.
- البرتقالي: يعني مناسب للتوقعات “معقول”.
- الأخضر: أقل من التوقعات.
- الرمادي: راسب وله فرصة ثانية.
- أوضح الوزير أن هذه المستويات هي عبارة عن مقارنة بزملائه داخل مصر لدفعة 2018/2019، موضحًا ذلك بالقول: ” يعني اللي طالع له لون أزرق في مادة مش معناه أنه متفوق على الإطلاق، بس هو بالنسبة لزملائه في الدفعة متفوق”.
- أوضح الوزير أن هذه المرحلة هي مرحلة علاج وهي مستمرة لثلاث سنوات، فطالب الأهالي بعدم تعنيف أبنائهم بسبب تدني مستوياتهم وقال : “ده مش ذنبهم إحنا دلوقتي في مرحلة علاج والعلاج مستمر ٣ سنين، لازم كل ولي أمر يقرأ الكارت بتاع ابنه كويس أوي علشان نساعد بعض نرتفع بالمستوى”.
- توجه الوزير للطلبة بكلمة قائلًا: “لو خدت في كل المواد لون أزرق ماتفتكرش نفسك زويل، الألوان مجرد مقارنة للطلاب بينهم وبين بعض، لكن لو حاولنا نعمل مقارنة مع طلاب الدول الاخرى المستوى هيكون متأخر جدا”.
- وأشار الوزير إلى انخفاض المستوى القومي لنتيجة الصف الأول الثانوي بشكل عام وقال موضحًا: ” الناس اللي بيقولوا علينا ضيعنا سنة على الولاد هما كانوا ضايعين بالفعل، والمفروض كانوا يشكرونا، لو حد شاف الدرجات والمستوى الحقيقي للطلاب هتعرفوا إنهم ضايعين بالفعل”.
- وأضاف شوقي أن إعلان النتيجة لهذا العام تم من خلال متوسط الدرجات وقال موضحًا ذلك: “فيه مواد متوسط النجاح فيها ٣ من ٢٠ فاللي واخد أكثر من ٣ ناجح، بس في الواقع مستواه منخفض تماما”.
- وبين السيد الوزير أن الطلاب أدوا امتحانات هذا العام وفقًا لنظام التقييم الجديد القائم على قياس مهارات الطالب في الفهم وليس الحفظ من خلال أداء الامتحان الإلكتروني بواسطة اجهزة التابلت ما عدا 500 مدرسة كانت امتحاناتهم ورقيًا لعدم جاهزية تلك المدارس من الماحية التكنولوجية.
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