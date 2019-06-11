أحصل الآن برقم الجلوس على نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2019

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية دور مايو 2019، بعد أن تم اعتمادها من قبل الشيخ عباس صالح وكيل الآزهر الشريف نيابة عن فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، وبلغت نسبة النجاح هذا العام في الشهادة الابتدائية الازهرية 72.22%، في حين بلغت نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية الآزهرية 65.22%، وتعد تلك النسبة وفقاً لتصريحات الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أفضل من الأعوام السابقة.

أحصل الآن على نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية 2019

حضر اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والذي أعلن بعد اعتماد الشيخ عباس صالح وكيل الأزهر الشريف، بأن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية دور مايو 2019، متاحة الآن للطلاب عبر الموقع الرسمي للبوابة الالكترونية للأزهر بالضغط هنا

من جهته قدم الشيخ عباس صالح وكيل الأزهر الشريف التهنئة للطلبة والطالبات الناجحون في الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية وخصوصاً الطلاب المتفوقين، وطالبهم بالمزيد من العمل والاستمرار في طلب العلم من أجل تحقيق أمالهم وأمال أولياء أمورهم.

كما قدم أيضا الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية التهنئة للطلبة الناجحين في الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية دور مايو 2019.

وبلغ عدد طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية والمتقدمين للأمتحانات هذا العام 149303 طالب وطالبه، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية الأزهرية لهذا العام نحو 122426 طالب وطالبه.

ويمكن لكم أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية الحصول على النتيجة من خلال ترك تعليق أسفل الموقع يشتمل على الاسم ورقم الجلوس والصف الدراسي.