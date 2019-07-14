أحصل الآن على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

ظهرت الآن نتيجة الثانوية الأزهرية دور أول 2019، وذلك بعد اعتماد النتيجة من قبل الشيخ صالح عباس وكيل مشيخة الأزهر، والذي أعلن بعد الانتهاء من اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية، بأن عدد طلاب الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ نحو 154954 طالب وطالبه في قسميها العلمي والأدبي، وجاء الطالب أحمد بكر محمد من محافظة الغربية في المركز الأول بالشعبة العلمية بنسبة 100% ، والطالب محمد السيد خليل من محافظة الدقهلية بالمركز الأول بالشعبة الأدبية بنسبة 99.37%، وحصلت الطالبة هبه فتوح حسين على المركز الأول كفيف بنسبة 97.62%، والطالب أحمد جمال صابر حصل على المركز الأول بالشعبة الإسلامية بمجموع 94.78%.

نتيجة الثانوية الأزهرية الآن برقم الجلوس :-

يمكن لطلبة وطالبات الثانوية الأزهرية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية من الرابط التالي، وذلك بعد أن تم رفع نتيجة الثانوية الأزهرية على ذلك الموقع، حيث أنه الموقع الحصري الذي تظهر عليه نتائج الأزهر الشريف سواء في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

من جهة أخرى قال الشيخ صالح عباس وكيل مشيخة الأزهر الشريف خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بمقر مشيخة الأزهر للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019، بأنه سوف يتم فتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية الأزهرية بمن النتيجة ، وذلك بداية من يوم الأربعاء 17 يوليو 2019 ولمدة شهر كامل بعد أن يتم سداد الرسوم المقررة وقيمتها 100 جنيه عن كل مادة دراسية.