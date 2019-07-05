أحصل على نتائج الثالث المتوسط الدور الأول عبر موقع السومرية نيوز moedu.gov.iq

السومرية نيوز moedu.gov.iq لمعرفة نتيجة الثالث المتوسط كان الطالب العراقي يؤدي في الصف الثالث المتوسط ثلاثة مراحل من الامتحانات، وهم الدور الأول والثاني والثالث، واليوم لا يؤدي سوى درسين أو امتحانين فقط، بمعنى اجتياز الدور الأول والذي ظهرت نتيجته في 28/6/2018م، واجتياز الدور الثاني والذي ينتظر الطلاب نتيجته بفارغ الصبر، وخاصة أن اعتماد النتيجة تأخر هذا العام.

سبب تأخر نتيجة الدور الثاني للصف الثالث المتوسط:-

على الرغم من انتهاء امتحانات الدور الثاني في الثالث عشر من الشهر الفائت إلا أن النتيجة قد تأخرت في الظهور، وكان الطلاب قد أدوا الامتحان في اللغة العربية والاجنبية في يوم 13/6، وفي اللغة الكردية والتركمانية في يوم 11/6.

ويعود سبب التأخر إلى أن هيئة الرأي بالوزارة تريد العودة إلى النظام القديم بحيث يجتاز الطالب ثلاثة دروس بالصف الثالث المتوسط، وهو الأمر الذي لم يتم الموافقة عليه حتى اليوم، وبذلك تأخرت نتيجة الدور الثاني على الرغم من التصحيح والتدقيق من عدة أيام.

السومرية نيوز moedu.gov.iq.

على الطالب متابعة نتيجته من خلال متابعة وزارة التربية العراقية، لأنها المنفذ الأول الذي تظهر عليه كافة نتائج الامتحانات، ويعلن الوزير النتيجة بالمؤتمر الصحفي الذي يخصصه لذلك، ومن ثم يتم رفع النتيجة على المواقع لتشمل كل المحافظات التي أدى الطلاب فيها امتحانهم، والمتمثلة في الرصافة 3،2،1، والكرخ 3،2،1، وكربلاء وكركوك والنجف الأشرف وأربيل والمثنى ومحافظة دهوك ومحافظة نينوى ومحافظة واسط وذي قار والبصرة والأنبار وصلاح الدين وميسان والسليمانية وديالى وبابل والقادسية والامتحان خارج الدولة.

توفير عدد من المواقع للاستعلام عن النتيجة فور ظهورها:-

تهتم وزارة التربية العراقية برفع النتيجة على أكثر من موقع رسمي وغير رسمي، لتكون الفرص متاحة أمام الطلاب للحصول على نتيجته في أسرع وقت وبدون مجهود، وتتمثل تلك المواقع فيما يلي:-

موقع السومرية نيوز.

موقع النجاح.

موقع ناجح لنتائج.

شبكة أخبار الناصرية.

موقع وزارة التربية

قناة تيليجرام

صفحة وزارة التربية العراقية بالفيسبوك.

أين ظهرت نتيجة الصف الثالث المتوسط:-

المحافظة الوحيد التي ظهرت فيها نتيجة الصف الثالث المتوسط هي محافظة الكرخ 3، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال أحد المواقع المتاحة بوضع اسم المحافظة، ومن ثم اسم المدرسة.