أحصل على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019 عبر هذا الرابط

الحصول على درجات إضافية من التظلم هو حلم يراود جميع الطلاب وأسرهم وخاصة الطلاب المتفوقين منهم والذين تم استبعادهم عن اللحاق بكليات القمة بالمرحلة الأولي نتيجة ارتفاع الحد الأدنى المعلن لها، الحصول على درجات إضافية من التظلمات التي كانوا قد تقدموا منذ اليوم الأول لقيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بفتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بالثانوية العامة، والتي قد تسهم في تعديل تنسيقهم في الالتحاق بالجامعات.

أحصل على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019:-

لأول مرة هذا العام تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطاً إلكترونيا موحد لجميع كنترولات الثانوية العامة ليحصل منه الطلاب على نتيجة تظلماتهم من درجاتهم ويمكن الدخول على هذا الرابط الالكتروني بالضغط هنا، حيث يقوم الطلاب باختيار الجنسية مصري بالنسبة للطلاب المصريين وكذلك إدخال رقم الجلوس في الثانوية العامة ثم إدخال الرقم القومي الخاصة بالطلاب للحصول على نتيجة تظلماتهم من درجات الثانوية العامة 2019.

كذلك وخدمة منا لأبناؤنا طلبة وطالبات الثانوية العامة فإننا على استعداد تام لمساعدتكم في الحصول على نتيجة تظلماتكم في الثانوية العامة فقط قم بكتابة رقم جلوسك ومن ثم رقمك القومي في تعليقات الموقع لكي نقوم بالبحث عن نتيجة التظلم ومن ثم الرد عليك.

وبصفة عامة فإنه يجب على الطلاب والسادة أولياء الأمور بأن الطالب يحصل على درجات من التظلم في حالتين فقط الأولي والثانية وهما الآتي:-

1- خطأ في جميع جزئيات درجات سؤال معين.

2- عدم وجود درجة سؤال معين على المرايا أدي إلى خطأ في الجمع.

أما في حالات:-

3- نسيان تصيح سؤال معين أو إعادة تصحيح سؤال معين على الرغم من أن إجابة الطالب مثل نموذج الاجابة فالآمر متروك لمستشار المادة، وهذه الحالة يمكن للطلاب الحصول على الدرجات الخاصة بها من خلال رفع قضية مستعجلة أمام مجلس الدولة.