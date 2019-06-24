أحصل علي نتيجة امتحانات اولى ثانوى 2019 بالكود والرقم القومي من موقع نتيجة الصف الأول الثانوي g10.emis.gov.eg

وزير التربية والتعليم المصري اليوم اعتمد نتيجة امتحانات أولي ثانوي 2019 بالكود والرقم القومي موضحًا كافة تفاصيل نتيجة الثانوية العامة للصف الأول الثانوي لجميع الطلبة والطلبات والتي بلغت نسبتها بنحو 91.4 في المائة، حيث يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي الاستعلام عن نتيجة أولي ثانوي 2019 لنظام التابلت الجديد من خلال موقع وزارة التربية والتعليم thanwya.moe.gov.eg الرسمي علي شبكة الأنترنت، وبنك المعرفة المصري للصف الأول الثانوي 2019، حيث أتاحت الوزارة خدمة نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2019 من خلال استخدام رقم كود الطالب والرقم القومي للتعرف علي إذا ما كان ناجحا أم راسبا وذلك من خلال التقديرات بالألوان هذا ما سوف نوضحه لحضراتكم من خلال هذه المقالة بموقع كلمة دوت أورج.

نتيجة امتحانات اولى ثانوى 2019 بالكود والرقم القومي

لمعرفة موقف كل طالب وطالبة بامتحانات الخاصة بـ نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018- 2019 من خلال استخدام الكود الخاص بكل طالب وطالبة للاستعلام عن نتيجة أولي ثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني بالرقم القومي وكود الطالب عن طريق الدخول علي موقع بوابة الثانوية العامة وموقع بنك المعرفة lms حيث تتلخص كيفية الاستعلام عن النتيجة عن طريق الدخول علي الروابط الموضحة لكم بالأسفل.

الكثير من الطلاب يمكن الاستعلام عن نتيجة أولي ثانوي عام 2019 من خلال الروابط الموضحة لكم بعالية، حيث مستوي كل طالب وطالبة عن طريق بطاقة الطالب المدون بها ” اسم الطالب، مدرسته، والكود الخاص به ” كما يظهر بكارت نتيجة الأول الثانوي 2019 التقديرات علي هيئة ألوان وليست درجات ومجموع كلي كما هو موضح لكم بالنقاط التالية.

الأزرق: يعني يفوق التوقعات.

البرتقالي: يعني مناسب للتوقعات “معقول”.

الأخضر: أقل من التوقعات.

الرمادي: راسب وله فرصة ثانية.

كما يظهر ببطاقة نتيجة الصف الاول الثانوى برقم الجلوس نصائح تعليمية يمكن للطالب والطالبة بان يعملوا بها من اجل الرفع في مستواهم التعليمي مستقبلا، حيث نتمنى لجميع الطلبة والطلبات النجاح والتوفيق.