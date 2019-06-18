“أخبار التعليم” نتائج الدبلومات الفنية 2019|| برقم الجلوس كافة المحافظات عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 باتت حديث الأسرة المصرية من من لديهم أبناء في السنة النهائية لشهادة الدبلومات الفنية، حيث تم الانتهاء من الامتحانات في يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019 ومنذ هذا الحين والطلبة والطالبات وأولياء الأمور يقومون بالبحث المستمر المُتواصل عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 من أجل التعرف على مصائر أبنائهم ألتعليمية.

نتائج الدبلومات 2019

أكثر من 730 ألف طالب وطالبة قاموا بأداء امتحانات الشهادة الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات، وهم الآن في مرحلة البحث عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2019 بعد الانتهاء من أداء الامتحان العملي و الامتحان النظري بجميع فروع وأقسام الدبلومات الفنية، سواء الصناعي أو الزراعي أو التجاري أو فندقي الكل يعمل في تحقيق درجات عاليه من أجل الالتحاق بالمعاهد الفنية واستكمال مراحل التعليم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

نتيجة الدبلومات الفنية بمصر لعام 2019 أوشكت على الظهور كما أكد الدكتور “محمد مجاهد” نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، عبر بوابة التعليم الفني حيث قال أنه بمجرد الانتهاء من الامتحانات فأنه سوف يتم تصحيح كراسات الإجابات الخاصة بالطلبة والطالبات في خلال أسبوعين بعد الانتهاء من الامتحانات.

كما قال الدكتور محمد مجاهد أن نتيجة الدبلومات الفنية محتمل الظهور أواخر شهر يونيو 2019 الجاري، وذلك بعد مرحلة المراجعة التي تتم بشكل دقيق حتى يأخذ كل طالب حقه بعد تجميع ورصد درجات الامتحان العملي بالإضافة إلى درجات الامتحان النظري، لكل طالب على مستوى المدارس الفنية بجميع أنحاء الجمهورية.