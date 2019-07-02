“أخبار التعليم” نتيجة الثانوية العامة 2019 القسم العلمي والأدبي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2019 ينتظرها جميع أولياء الأمور ممن لهم أبناء في مرحلة الشهادة الثانوية ربما أكثر من أبنائهم، ويظل الجميع في حالة بحث وترقب للاطمئنان على نتائج أبناءهم الذين قاموا بأداء الامتحانات طبقا لجدول امتحانات الثانوية العامة بمصر الذي بدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2019 وانتهي في يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019، وطلبة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي سوف تقوم بالبحث عن نتيجة الثانوية العامة في مصر الدور الأول 2019.

نتيجة الثانوية العامة 2019

ينتظر نتيجة الثانوية العامة 2019 بمصر 669 ألفاً 749 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، حيث تحتوي شُعبة القسم الأدبي علي 264 ألفاً 653 طالباً وطالبة، بينما يحتوي القسم العلمي “علوم” علي 268 ألفاً 938 طالب وطالبة، أما القسم العلمي “رياضيات” يحتوي على 118 ألف 71 طالب وطالبة، وبزلت وزارة التربية والتعليم جهداً كبيراً من أجل انتظام وتأمين عملية أجراء الامتحانات لطلاب الثانوية العامة طول فترة الامتحانات.

نتيجة الثانوية العامة 2019

تظل نتيجة الثانوية العامة بمصر مصدر من مصادر القلق والتوتر الذي يصيب العائلات والأسر المصرية ممن لديهم أبناء في المرحلة الثانوية، فهي سنة ذات استعداد خاص داخل الأسر سواء الاستعداد المادي أو الاستعداد النفسي خاصتاً وأنها سنة يتحدد عليها المصير العلمي كل طالب.

كشف الأستاذ خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونتائج الثانوية العامة، بأن لا ينتظر طلاب الثانوية العامة ظهور نتيجة الشهادة الثانوية العامة في مصر إلا خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الحالي.