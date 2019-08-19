أخبار مسابقة تعيين 65 ألف معلم ومعلمة .. وموعد المسابقة

مسابقة تعيين 65 ألف معلم ومعلمة ، التي أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عزمها في إجرائها بوقت سابق لسد العجز في عدد المعلمين والمعلمات في كافة المدارس الحكومية في أنحاء الجمهورية، سواء عن طريق التعين بعقود دائمة أو مؤقتة للمتقدمين بناء على اجتياز الاختبارات والشروط المطلوبة والمحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، غير أنه لم يصدر حتى تاريخه أي بيان رسمي عن موعد عقد هذه المسابقة، ووفق الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أفاد: أن “الوزارة تنتظر الحصول على الموافقات اللازمة،لإعلان مسابقة تعيين المعلمين، لسد العجز”، وتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالأمر رسميًا.

مسابقة تعيين 65 ألف معلم ومعلمة

عجز كبير في عدد المعلمين .. شروط التعيين

قامت وزارة التربية والتعليم في فبراير الماضي من خلال التعيين المؤقت لبعض المعلمين برصد الحجم الحقيقي للعجز ، حيث تعاني الوزارة من نقص كبير في التخصصات المختلفة، والذي يصل إلى نحو 65 ألف معلم، وتبذل الوزارة جهودًا حثيثة لسد هذا العجز، على مستوى كل مدرسة، بحيث لا يكون فائض بالمعلمين في إدارة تعليمية معينة، وبذات الوقت يوجد عجز ببعض المدارس الأخرى فيها، كما هو عليه الوضع حاليًا.

وكانت وزارة التربية والتعليم في يوليو الماضي، وجهّت تعليماتها لجميع الإدارات التعليمية للعمل على إنهاء ندب كل مدرس، تم ندبه أو إلحاقه بوظيفة إدارية بالمديريات أو الإدارات التعليمية دون حاجة إلى خدماته، ليعود للعمل بالمدرسة المنتدب أو الملحق منها، وذلك بهدف حصر حجم العجز وزيادة أعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي الجديد 2019/ 2020، في موعد أقصاده منتصف أغسطس الجاري.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن المسابقة الجديدة تقوم على أساس تعيين المتميزين، مشيرًا إلى انتهاء عهد تعيين المعلمين ثم تقديم المؤهلات اللازمة لهم للعمل بمهنة التدريس، فسيتطلب التعيين كفاءات مستعدة مسبقًا للعمل في مهنة التدريس.

إجراءات امتحانات مسابقة التربية والتعليم الجديدة

تشمل إجراءات امتحانات مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة لتعيين 65 ألف معلم ومعلمة ممن تتوافر فيهم شروط القبول لدخول اختبارات المسابقة، ذات الإجراءات التي اتُبعت في مسابقة العقود المؤقتة السابقة وهي: