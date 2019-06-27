أخر أخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019 متى ستظهر ورابط بوابة التعليم الفني للنتائج برقم الجلوس

ننقل لكم أخر أخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019 حيث يترقب جميع الطلبة والطالبات الإعلان عن النتيجة خلال هذه الفترة وذلك بعدما أوضحت مصادر مطلعة أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح لكراسات الإجابة لجميع الطلاب والطالبات بالمدارس على مستوى محافظات الجمهورية، وأنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية نهاية الأسبوع الجاري أو في نهاية شهر يونيو الجاري على حد سواء.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أصدرت تعليمات بضرورة تحري الدقة في عمليات التصحيح وذلك من أجل إعطاء كل طالب حقة في الدرجات، وقبل أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 سيتم الكشف عن أسماء أوائل الدبلومات الفنية خلال مؤتمر صحفي سينعقد بمقر الوزارة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

ومن خلال موقع بوابة التعليم الفني سيتمكن كل طالب وطالبة من الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، فمن خلال هذا الموقع سيتم نشر نتيجة دبلوم تجارة, صناعة, زراعة, فندقي, ونتيجة دبلوم التمريض ويحصل عليها الطالب برقم الجلوس.

وفي وقت لاحق ينشر اليوم السابع نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2019 وعدد من المواقع الأخرى التي سيكون لها الحق في نشر النتائج، ويمكنكم متابعة أخر أخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة التعليم الفني.

رابط بوابة التعليم الفني للنتائج 2019

دخول —> بوابة التعليم الفني، لمتابعة أخر أخبار نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2019 الدبلوم التجاري، الصناعي، الزراعي 2019 نتمنى لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتوفيق، وسنتابع معكم من خلال التعليقات جميع الاستفسارات الخاصة بكم.