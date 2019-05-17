أخر أخبار ومستجدات مسابقة التربية والتعليم الجديدة يونيو 2019 شروط التقديم في المسابقة الأضخم في تاريخ الوزارة

مسابقة التربية والتعليم الجديدة يونيو 2019 الأضخم في تاريخ الوزارة، بعد الانتهاء من مسابقة التربية والتعليم للعقود المؤقتة، بدأ الإعداد والإعلان عن مسابقة التربية والتعليم الجديدة يونيو 2019 لتعيين أكثر من 65 ألف معلم بجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك كمرحلة من مراحل سد العجز من المدرسين في معظم التخصصات بجميع المحافظات، ومن المقرر حسب ما تم إعلانه أن الوزارة بحاجة لتعين أكثر من 65 ألف معلم بهذا التوقيت، وسيتم التعاقد مع الناجحين في المسابقة الجديدة يونيو 2019 بنظامين، النظام الأول سيكون بعقود دائمة، والنظام الثاني سيكون بعقود مؤقته.

وهذا ما أعلنه الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يوم السبت 6 أبريل 2019، وذلك من خلال مؤتمر صحفي، هذا وقد جاء في تصريح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: أن المسابقة القادمة ستشمل عقود دائمة وعقود مؤقتة، حسب حاجة كل مديرية تعليمية،بكل محافظة، وأضاف عمر أن وزارة التربية والتعليم تعكف حالياً على الاستعداد لهذه المسابقة الضخمة من خلال تدريب كواد من العاملين بالإدارات التعليمية ستكون مهمتهم إدارة المسابقة القادمة باحترافية لتلافي مشاكل مسابقة العقود المؤقتة التي أسدل الستار عليها.

مسابقة التربية والتعليم الجديدة يونيو 2019

كما تجدر الإشارة إلى أن التقديم في المسابقة الأضخم في تاريخ وزارة التربية والتعليم سيبدأ فش شهر يونيو 2019، وذلك للتعاقد مع المعلمين الجدد لبداية العام الدراسي القادم 2019/2020، وأضاف عمر: المسابقة القادمة سيكون مجملها إلكترونياً، وأشار الدكتور عمر أن المستندات والأوراق المطلوبة سيتم التعامل معها إلكترونياً أيضا لتوفير الوقت والجهد للمتقدمين للمسابقة، حيث من التوقع التقدم لمسابقة وزارة التعليم يونيو 2019 مئات الألف من الخرجين، كما أن التعامل الإلكتروني سيحد من التزاحم على المديريات التعليمية الذي كان من مشكلات المسابقة الماضية.

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة يونيو 2019 في سطور

التقديم بالمسابقة إلكتروني.

سيتم تقديم الأوراق بالمسابقة إلكترونياً أيضا.

بعض الناجحين بالمسابقة سيتم تعينهم تعين دائم.

بعض الناجحين سيكون التعاقد معهم تعاقد مؤقتاً.

ستعمل الوزارة على تدريب الكوادر بإدارة المسابقة بجميع المديريات التعليمية تدريب جيد.

سيتم الإعلان عن جميع الشروط التي تخص بمسابقة التربية والتعليم الجديدة خلال أيام.

يبدأ التقديم والتسجيل بالمسابقة الجديدة في شهر يونيو 2019.

عدد المعلمين المطلوبين أكثر من 65 ألف معلم.

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