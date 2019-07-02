بوابة الثانوي الفني مركز المعلومات نتيجة شهادة طلاب الدبلومات الفنية 2019 natega fany emis gov eg برقم الجلوس دبلوم الصنايع والتجارة

أخيرًا وبع طول انتظار ومن خلال رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس يمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية على بوابة التعليم الفني نظام خمس وثلاث سنوات جميع الشعب حيث تظهر نتيجة الدبلوم الفني اليوم الإثنين بعد أن يعلنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ويكرم الطلاب الأوائل على الجمهورية، ويبحث الملايين عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2019 برقم الجلوس لجميع التخصصات التجارية والصناعية والزراعية والفندقية والتمريض.
من وقت إعلان نتيجة الدبلومات الفنية وتسود حالة من القلق والتوتر بين الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة التنسيق للجامعات لطلاب الدبلومات الفنية، سواء كانوا دبلوم صنايع 2019 أو دبلوم تجارة 2019 أو دبلوم فنادق 2019 أو دبلوم زراعة 2019 لنظام الثلاث والخمس سنوات.
نتيجة الدبلومات الفنية 2019
وتجدر الإشارة إلى ما صرح به نائب وزير التعليم للتعليم الفني، الدكتور محمد مجاهد، أن النتيجة سيتم اعتمادها خلال ساعات، كما صرح بأن الطالبات بالتعليم الفني يستحقون الإشادة، فقد كانوا على قدر كبير من المسئولية وأكثر التزاما من الطلاب البنين، وذلك أثناء العام الدراسي من بدايته، وكذلك أثناء سير العملية الامتحانية، وأشاد الدكتور مجاهد بالمستوى التحصيلي العلمي لطالبات التعليم الفني بمصر بمختلف أقسامه وشعبه، حيث ذكر مجاهد أن تحصيل الطالبات العلمي يوازى كثيرا النماذج الأوروبية.
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emis.gov.eg بعد ظهور نتيجة الدبلوم الفني 2019 برقم الجلوس .. تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2019/2020 بالكليات والمعاهد المتاحة ( تجارى – صناعي – زراعي – فندقي – تمريض ) نظام 3 و5 سنوات
تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2019 في سطور
- عدد طلبة التعليم التجاري (4527) بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي.
- عدد طلبة التعليم الفندقي (3370) بنسبة نجاح 85.03% بانخفاض 2.7% عن العام الماضي.
- عدد طلبة التعليم الزراعي (261) بنسبة نجاح 95.40% بزيادة 27.21% عن العام الماضي.
- عدد طلبة التعليم الصناعي (7111) بنسبة نجاح 85.23% بزيادة 3.28% عن العام الماضي.
- الإجمالي العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07% عن العام الماضي.
- تقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث: – عدد طلبة التعليم التجاري (246792) بنسبة نجاح 19,63% بزيادة 4.76% عن العام الماضي.
- عدد طلبة التعليم الفندقي (15629) بنسبة نجاح 39,76% بانخفاض 67,1% عن العام الماضي.
- عدد طلبة التعليم الزراعي (72903) بنسبة نجاح 70,42% بزيادة 38,0% عن العام الماضي.
- عدد طلبة التعليم الصناعي (296668) بنسبة نجاح 18,66% بزيادة 14,5% عن العام الماضي.
- الإجمالي العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3% عن العام الماضي.
قد أوضح مسئول التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم أن نسب النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2019 مرتفعة من أجل بث روح الاطمئنان لطلبة وأولياء الأمور على نسب النجاح في نتائج الدبلومات الفنية لجميع الشعب ومن خلال مؤشرات التصحيح أن نتيجة الدبلوم الصناعي من أعلى النتائج التي حققها الطلاب ويليها الشعب الأخرى بنسب ضئيلة متفاوتة.
وقد زاد الإقبال والاهتمام بعد إعلان المواقع الإلكترونية بوزارة التربية والتعليم الفني 2019 عن البدء في الإفصاح عن موعد النتيجة الدبلومات الفنية وفور اعتمادها من السيد الوزير النتيجة من خلال مؤتمر صحفي وسوف يتم الإعلان عن النتيجة مباشرًا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني بعد الانتهاء من المؤتمر، بعد إعلان أسماء الأوائل للدبلومات الفنية لعام 2019 على جميع مستوى محافظات الجمهورية.
روابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس
- رابط البوابة المصرية للتعليم الفني
- رابط بوابة الثانوي الفني
- الصفحة الرسمية للبوابة المصرية للتعليم الفني على فيس بوك
توقعات تنسيق الدبلومات الفنية
نرصد توقعات تنسيق الدبلومات الفنية من خلال تنسيق الدبلومات الفنية 2018 على اعتبار أنه لم يتغير كثيرًا ، التنسيق للمعاهد والكليات على النحو التالي:
الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي خمس سنوات لعام 2018.
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الحد الأذني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري خمس سنوات لعام 2018
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الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي خمس سنوات لعام 2018
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“مؤشرات” توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية.. جداول المؤشرات الأولية للكليات العلمية والأدبية
البوابة المصرية للتعليم الفني gdepexams.emis برقم الجلوس || نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الثانوي الفني الدبلوم “الصناعي .. التجاري .. الفندقي .. الزراعي”
الجدير بالذكر أن سوف يتم الإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية 2019 عن الكليات المتاحة للمرحله الأولى والإعلان عن موعد الامتحانات للدور الثاني للدبلومات الفنية نظام 5 سنوات و3 سنوات عقب ظهور نتيجة الدبلوم الفني بأسبوعين، ونتابع كافة التفاصيل بشكل مفسر معكم، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق بالمجاميع العالية.
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