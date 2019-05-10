رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 مركز المعلومات ومعرفة مقر لجنة امتحانات الصف الثالث الثانوي إلكترونياً

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم تفعيل رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم يوم السبت الموافق الحادي عشر من مايو الجاري، وذلك من أجل التسهيل على جميع طلاب الشهادة الثانوية العامة للحصول على أرقام الجلوس ومعرفة مقر لجنة الامتحانات، وفي إطار توجيهات السيد الدكتور طارق شوقي سيتم توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 على المديريات والإدارات التعليمية لتصل إلى جميع المدارس بالمحافظات يوم الثاني عشر من مايو الجاري.

وفيما يخص موعد امتحانات الثانوية العامة 2019 الدور الأول ستبدأ من يوم السبت الموافق الثامن من يونيو المقبل وتستمر امتحانات الصف الثالث الثانوي أخر العام حتى يوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر يوليو 2019، وذلك بعد مناقشة الطلاب والطالبات بالثانوي العام والاتفاق على مواعيد امتحانات الثانوية العامة.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2019

أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 هي التي ستمكن كل طالب وطالبة من معرفة المقعد ومقر لجنة الامتحانات بالصف الثالث الثانوي، ولمعرفة أرقام جلوس الثانوية العامة ٢٠١٩ يجب اتباع الطريقة الصحيحة لذلك حيث يتوجب أولا الدخول على مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم واتباع الخطوات الأخرى.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد حددت منذ فترة قصيرة موعد تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 لجميع المدارس بالمحافظات المصرية.

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2019

وجهت وزارة التربية والتعليم دعوه لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي أكدت خلالها أنه على جميع الطلاب الراغبين في الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة ٢٠١٩ من خلال الرابط التالي (اضغط هنا) ولمعرفة مقر لجنة الامتحانات الدخول عبر موقع مركز المعلومات علماً أن تلك العملية ستكون برقم كود الطالب.