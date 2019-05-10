أرقام جلوس الثانوية العامة 2019| أعرف الآن رقم جلوسك عبر thanwya.emis.gov

أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 هو أكثر الأمور ترقباً وشغفاً من قبل الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بجمهورية مصر العربية، وخاصة مع اقتراب موعد بدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة والتي ستبدأ يوم 8 يونيه المقبل، لذا يسعى كل طالب إلى معرفة رقم الجلوس الخاص به حتى يتعرف على مقار اللجنة التي سيؤدى فيها اختبارات الثانوية العامة، وعبر الأسطر التالية سنقدم لكم شرح وافي يتضمن خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2019

عبر بيان لها اليوم، حددت وزارة التربية والتعليم موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2019، مؤكدة بأن اليوم السبت الموافق 11 مايو الجاري سيتم نشر أرقام جلوس طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي العام بقسميه العلمي والأدبي عبر موقع وزارة التربية التعليم.

وأشارت التعليم، بأن طلاب الثانوية العامة يمكنهم الحصول على أرقام الجلوس من المدراس الخاصة بكل طالب غداً الأحد الموافق 12 مايو 2019، مؤكداً بان استلام أرقام جلوس الثانوية العامة للطلاب يتم دون تحصيل أي مبلغ مالي “مجانياً”.

خطوات استخراج أرقام جلوس الثانوية العامة 2019

أولاً: الدخول إلى الموقع الرسمي المنوط له إعلان أرقام الثانوية العامة وهو موقه وزارة التربية والتعليم بالضغط هنا.

ثانيا: على الطالب اختيار أيقونة مركز المعلومات – وزارة التربية والتعليم

ثالثاً: سيتم الانتقال إلى صفحة جديدة عبر الرابط التالي: http://emis.gov.eg/

رابعاً: يتوجب على الطالب اختيار خانة “بوابة الثانوية العامة”.

خامساً: على الطالب أن يدون الكود الخاص به، وبعد لحظات معدودة يحصل طالب الثانوية العامة على رقم الجلوس الخاص به موضحاً فيه اللجنة الخاصة به واسم المدرسة التي سيمتحن فيها الطالب.

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