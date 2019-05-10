بالخطوات.. طريقة استخراج أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 “مركز المعلومات” موقع وزارة التربية والتعليم

مع اقتراب بداية ماراثون امتحانات الصف الثالث الثانوي أخر العام يبحث جميع الطلبة والطالبات عن الطريقة الصحيحة للحصول على أرقام الثانوية العامة 2019، ومن خلال هذا التقرير نتابع معكم ونرصد خطوات معرفة أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 ومعرفة اسم ومكان لجنة امتحانات تالتة ثانوي وذلك عبر الدخول أولاً على موقع مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم تفعيل رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة ٢٠١٩ عبر موقع وزارة التربية والتعليم “مركز المعلومات” يوم السبت الموافق الحادي عشر من مايو الجاري كما سيتم توزيع أرقام جلوس ثالثة ثانوي على المديريات والإدارات التعليمية في يوم الثاني عشر من نفس الشهر.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2019

والجدير بالذكر أنه بعد التواصل مع طلاب الصف الثالث الثانوي مع وزارة التربية والتعليم تم الاتفاق وتحديد موعد امتحانات الثانوية العامة حيث تبدأ يوم السبت الموافق 8 من يونيو 2019 وتستمر حتى تنتهي يوم الأربعاء الموافق 3 من شهر يوليو المقبل، والآن مع طريقة الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 برقم كود الطالب.

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم هنا ثم يتم الضغط على أيقونة موقع مركز المعلومات وثم يجب الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة سنجد خانة فارغة يتطلب كتابة الكود الخاص بالطالب بها لتسجيل الدخول يظهر رقم الجلوس الخاص بالطالب واسم لجنة الامتحان

وتوجد طريقة أخرى للحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة ٢٠١٩ وذلك من خلال التوجه إلى المدرسة في اليوم التالي كما أوضحت وزارة التربية والتعليم سابقاً للحصول على رقم الجلوس، ويحصل الطالب على رقم الجلوس بشكل مجاني أول مرة وفي حالة فقدانه يمكن استخراجه بدل فاقد مقابل مبلغ 30 جنيهًا.