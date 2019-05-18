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التعليم تُعلن : أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 على الموقع الإلكتروني .. هنا جدول امتحانات الثانوية العامة لجميع الشعب

كتب تامر أمين آخر تحديث

أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 والتي تقرر توزيعها على طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019، ومن خلال هذا التقرير سنتناول طريقة الحصول ومعرفة أرقام الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، حيث يتابع مئات الألوف من الطالبات والطلاب بالثانوية العامة كيفية الحصول على أرقام الجلوس من الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم،وذلك بعدما تقرر رفع أرقام الجلوس على موقع الوزارة بالفعل، كما تقرر توزيع أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة بالمدارس يوم السبت 11 مايو 2019.

وتيسيرا وتسهيلاً على بناتنا وأبناؤنا طلاب الثانوية العامة أخذنا على عاتقنا إعداد هذا التقرير عن خطوات الحصول على رقم الجلوس من خلال موقع الوزارة دون عناء الذهاب للمدرسة للحصول على رقم جلوس كل طالب، ومن خلال الخطوات التالية يمكنكم الحصول على أرقام جلوسكم.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2019

أرقام جلوس الثانوية العامة 2019
تسجيل دخول للاطلاع على رقم الجلوس ومقر اللجنة
  1. قم بالضغط هنا للدخول إلى موقع تسجيل دخــــــــول للاطلاع على رقم الجلوس ومقر اللجنه.
  2. أو اضغط هنا emis.gov.eg للدخول إلى موقع أرقام جلوس الثانوية العامة
  3. ادخل كود الطالب الخاص بك
  4. اضغط على تسجيل الدخول
  5. سيظهر لك رقم الجلوس ولجنة الامتحان، والمواد التي سيؤدي الامتحان بها.
  6. بعد ذلك يمكنك الذهاب للمدرسة للحصول على رقم الجلوس مجانا.
  7. في حالة فقدان رقم الجلوس يمكن استخراج بدل فاقد بعد دفع 30 جنيه للجنة النظام والمراقبة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم علمي رياضة أدبي
جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم علمي رياضة أدبي

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم

موعد الامتحانمادة الامتحانتوقيت الامتحانمدة الامتحان
السبت 8 يونيواللغة العربيةالتربية الدينيةمن الساعة 9 حتى 12 ظهرامن الساعة 12:3 حتى الساعة 2 ظهرا3 ساعاتساعة ونصف
الاثنين 10 يونيواقتصاد إحصاءمن الساعة 9 إلى 10:30من الساعة 11 حتى 12:30ساعة ونصفساعة ونصف
الأربعاء 12 يونيواللغة الأجنبية الأولىمن الساعة 9 حتى 12 ظهرا3 ساعات
الاثنين 16 يونيوأحياءمن الساعة 9 حتى 12 ظهرا3 ساعات
الأربعاء 26 يونيوكيمياءمن الساعة 9 حتى 12 ظهرا3 ساعات
السبت 29 يونيوالجيولوجيا والعلوم البيئيةمن الساعة 9 حتى 12 ظهرا3 ساعات
الاثنين 1 يوليواللغة الأجنبية الثانيةالتربية الوطنيةمن الساعة 9 حتى 11 ظهرامن الساعة 11:30 حتى 1 ظهراساعتينساعة ونصف

جدول امتحان الثانوية العامة 2019 وكذلك امتحانات الصف الأول الثانوي نهاية العام حلول المشكلات بالفيديو

ويلاحظ من خلال جدول امتحانات الثانوية العام للعام الدراسي الحالي، تم مراعاة وجود فواصل زمنية بين امتحان كل مادة وأحرى بناء على رغبات الطلاب، فعلى سبيل المثال يوجد فاصل زمني مدته 4 أيام لمادة الفيزياء 4 أيام، وكذلك لمادة التاريخ، كما يوجد فاصل زمني 3 أيام لمادة الجغرافيا، مع أطيب الأماني بالنجاح والتفوق.

عن الكاتب

تامر أمين

كاتب ومدون إلكتروني حاصل على ليسانس أداب قسم إعلام اهوي السياحة والتجوال

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