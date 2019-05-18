التعليم تُعلن : أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 على الموقع الإلكتروني .. هنا جدول امتحانات الثانوية العامة لجميع الشعب

أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 والتي تقرر توزيعها على طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019، ومن خلال هذا التقرير سنتناول طريقة الحصول ومعرفة أرقام الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، حيث يتابع مئات الألوف من الطالبات والطلاب بالثانوية العامة كيفية الحصول على أرقام الجلوس من الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم،وذلك بعدما تقرر رفع أرقام الجلوس على موقع الوزارة بالفعل، كما تقرر توزيع أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة بالمدارس يوم السبت 11 مايو 2019.

وتيسيرا وتسهيلاً على بناتنا وأبناؤنا طلاب الثانوية العامة أخذنا على عاتقنا إعداد هذا التقرير عن خطوات الحصول على رقم الجلوس من خلال موقع الوزارة دون عناء الذهاب للمدرسة للحصول على رقم جلوس كل طالب، ومن خلال الخطوات التالية يمكنكم الحصول على أرقام جلوسكم.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2019

قم بالضغط هنا للدخول إلى موقع تسجيل دخــــــــول للاطلاع على رقم الجلوس ومقر اللجنه. أو اضغط هنا emis.gov.eg ادخل كود الطالب الخاص بك اضغط على تسجيل الدخول سيظهر لك رقم الجلوس ولجنة الامتحان، والمواد التي سيؤدي الامتحان بها. بعد ذلك يمكنك الذهاب للمدرسة للحصول على رقم الجلوس مجانا. في حالة فقدان رقم الجلوس يمكن استخراج بدل فاقد بعد دفع 30 جنيه للجنة النظام والمراقبة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم

موعد الامتحان مادة الامتحان توقيت الامتحان مدة الامتحان السبت 8 يونيو اللغة العربيةالتربية الدينية من الساعة 9 حتى 12 ظهرامن الساعة 12:3 حتى الساعة 2 ظهرا 3 ساعاتساعة ونصف الاثنين 10 يونيو اقتصاد إحصاء من الساعة 9 إلى 10:30من الساعة 11 حتى 12:30 ساعة ونصفساعة ونصف الأربعاء 12 يونيو اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 حتى 12 ظهرا 3 ساعات الاثنين 16 يونيو أحياء من الساعة 9 حتى 12 ظهرا 3 ساعات الأربعاء 26 يونيو كيمياء من الساعة 9 حتى 12 ظهرا 3 ساعات السبت 29 يونيو الجيولوجيا والعلوم البيئية من الساعة 9 حتى 12 ظهرا 3 ساعات الاثنين 1 يوليو اللغة الأجنبية الثانيةالتربية الوطنية من الساعة 9 حتى 11 ظهرامن الساعة 11:30 حتى 1 ظهرا ساعتينساعة ونصف

جدول امتحان الثانوية العامة 2019 وكذلك امتحانات الصف الأول الثانوي نهاية العام حلول المشكلات بالفيديو

ويلاحظ من خلال جدول امتحانات الثانوية العام للعام الدراسي الحالي، تم مراعاة وجود فواصل زمنية بين امتحان كل مادة وأحرى بناء على رغبات الطلاب، فعلى سبيل المثال يوجد فاصل زمني مدته 4 أيام لمادة الفيزياء 4 أيام، وكذلك لمادة التاريخ، كما يوجد فاصل زمني 3 أيام لمادة الجغرافيا، مع أطيب الأماني بالنجاح والتفوق.