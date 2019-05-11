أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 الكترونيا بكود الطالب .. المرحلة العلمية والأدبية

استعلم الأن عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم التي تتيح للطلاب معرفة أرقام الجلوس بواسطة كود الطالب وذلك تسهيلا على الطلاب لعدم ضياع الوقت ويتم توزيع أرقام الجلوس في المدارس غدا الأحد 12/5/2019 ويجب أن يوقع كل طالب أنه استلم بيانات اللجنة ورقم الجلوس ويستلم الطلاب أرقام الجلوس مجانا وفي حالة ضياع رقم الجلوس يتم دفع مبلغ 30 جنية للحصول على بطاقة رقم الجلوس.

الاستعلام عن رقم الجلوس

يمكنك معرفة رقم الجلوس الأن من خلال رابط بوابة الثانوية العامة، وبعد الدخول إلى رابط بوابة الثانوية العامة ستظهر لك هذه النافذة:

قم بكتابة كود الطالب ثم اضغط تسجيل الدخول وستظهر لك بيانات مقر اللجنة ورقم الجلوس.

جدول امتحانات الثانوية العامة

تم نشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 على موقع وزارة التربية والتعليم مطلع شهر مارس الماضي والمقرر أن تكون بداية امتحانات الثانوية العامة في 8/6/2019 وتنتهي في 3/7/2019 للشعبة العلمية والأدبية ويمكنكم مشاهدة الجدول وحفظة على أجهزتكم من هنا جدول امتحانات الثانوية العامة 2019.

استعدادات الطلاب للامتحانات

يستعد طلاب الثانوية العامة لأداء الامتحانات التي لن يتبقى سوى أسابيع تفصلنا عن موعد بدأ الامتحانات ويقوم الطلاب بالمراجعات في هذا التوقيت والتدريب على أنظمة التعليم الجديدة والامتحانات ليتكيف الطلاب مع الامتحانات والدخول في جو الامتحان والتدريب عليه أكثر من مره قبل أن يخوضه الطلاب.