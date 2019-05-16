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“الاستعلام عن” أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 إلكترونياً عبر “موقع وزارة التربية والتعليم”

كتب أسامة محمد آخر تحديث

في أطار التسهيل على جميع طلبة وطالبات الثانوية العامة، صرح وزير التربية والتعليم بانه تم توفير أمكانية البحث عن “رقم الجلوس” الخاص بأداء امتحانات الثانوية العامة على موقع “وزارة التربية والتعليم” والتعليم الفني، وذلك في خطوه جيده تسهيلاً على جميع الطلاب وعد ضياع أوقاتهم في الذهاب إلي المدرسة التابع لها لمعرفة رقم الجلوس، لذلك سنتيح لمن يرغب في البحث عن رقم الجلوس الخاص بأداء “امتحانات الثانوية” في التفاصيل الآتية.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2019
أرقام جلوس الثانوية العامة 2019

رابط ألاستعلام عن “رقم جلوس” أمتحانات الثانوية العامة 2019

  • يتم الدخول علي الموقع المحدد من الوزارة للبحث عن رقم الجلوس في الرابط الأتي:

بوابة الثانوية العامه

  • يتم أدخال كود الطالب في الخانة المحدد لها، والضغط علي تسجيل الدخول.
أرقام جلوس الثانوية العامة 2019
أرقام جلوس الثانوية العامة 2019

جدول امتحان الثانوية العامة الدور الأول 2019

اليوم

المادة

8/6/2019

لغة عربية + تربية دينية

10/6/2019

اقتصاد + إحصاء

12/6/2019

لغه أجنبية أولي

15/6/2019

رياضيات( استاتيكا )

17/6/2019

أحياء + رياضيات ( ديناميكا )+ فلسفة ومنطق

22/6/2019

فيزياء + تاريخ

26/6/2019

كيمياء + جغرافيا

29/6/2019

جيولوجيا + تفاضل وتكامل + علم نفس واجتماع

1/7/2019

لغة أجنبية ثانية + تربية وطنية

3/7/2019

رياضيات ( جبر وهندسة فراغية)

ملحوظة هامه: من يواجه صعوبة في البحث عن رقم الجلوس يقوم بترك تعليق وسنقوم بالبحث له رقم الجلوس ، ولابد لجميع الطلبة المقبلين على الامتحانات مراجعة الجدول السابق لمعرفه المواد الخاصة بهم،نتمنى للجميع النجاح.

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عن الكاتب

أسامة محمد

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