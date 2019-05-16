“الاستعلام عن” أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 إلكترونياً عبر “موقع وزارة التربية والتعليم”

في أطار التسهيل على جميع طلبة وطالبات الثانوية العامة، صرح وزير التربية والتعليم بانه تم توفير أمكانية البحث عن “رقم الجلوس” الخاص بأداء امتحانات الثانوية العامة على موقع “وزارة التربية والتعليم” والتعليم الفني، وذلك في خطوه جيده تسهيلاً على جميع الطلاب وعد ضياع أوقاتهم في الذهاب إلي المدرسة التابع لها لمعرفة رقم الجلوس، لذلك سنتيح لمن يرغب في البحث عن رقم الجلوس الخاص بأداء “امتحانات الثانوية” في التفاصيل الآتية.
رابط ألاستعلام عن “رقم جلوس” أمتحانات الثانوية العامة 2019
- يتم الدخول علي الموقع المحدد من الوزارة للبحث عن رقم الجلوس في الرابط الأتي:
- يتم أدخال كود الطالب في الخانة المحدد لها، والضغط علي تسجيل الدخول.
جدول امتحان الثانوية العامة الدور الأول 2019
|
اليوم
|
المادة
|
8/6/2019
|
لغة عربية + تربية دينية
|
10/6/2019
|
اقتصاد + إحصاء
|
12/6/2019
|
لغه أجنبية أولي
|
15/6/2019
|
رياضيات( استاتيكا )
|
17/6/2019
|
أحياء + رياضيات ( ديناميكا )+ فلسفة ومنطق
|
22/6/2019
|
فيزياء + تاريخ
|
26/6/2019
|
كيمياء + جغرافيا
|
29/6/2019
|
جيولوجيا + تفاضل وتكامل + علم نفس واجتماع
|
1/7/2019
|
لغة أجنبية ثانية + تربية وطنية
|
3/7/2019
|
رياضيات ( جبر وهندسة فراغية)
ملحوظة هامه: من يواجه صعوبة في البحث عن رقم الجلوس يقوم بترك تعليق وسنقوم بالبحث له رقم الجلوس ، ولابد لجميع الطلبة المقبلين على الامتحانات مراجعة الجدول السابق لمعرفه المواد الخاصة بهم،نتمنى للجميع النجاح.
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