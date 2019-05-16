“الاستعلام عن” أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 إلكترونياً عبر “موقع وزارة التربية والتعليم”

في أطار التسهيل على جميع طلبة وطالبات الثانوية العامة، صرح وزير التربية والتعليم بانه تم توفير أمكانية البحث عن “رقم الجلوس” الخاص بأداء امتحانات الثانوية العامة على موقع “وزارة التربية والتعليم” والتعليم الفني، وذلك في خطوه جيده تسهيلاً على جميع الطلاب وعد ضياع أوقاتهم في الذهاب إلي المدرسة التابع لها لمعرفة رقم الجلوس، لذلك سنتيح لمن يرغب في البحث عن رقم الجلوس الخاص بأداء “امتحانات الثانوية” في التفاصيل الآتية.

رابط ألاستعلام عن “رقم جلوس” أمتحانات الثانوية العامة 2019

يتم الدخول علي الموقع المحدد من الوزارة للبحث عن رقم الجلوس في الرابط الأتي:

بوابة الثانوية العامه

يتم أدخال كود الطالب في الخانة المحدد لها، والضغط علي تسجيل الدخول.

جدول امتحان الثانوية العامة الدور الأول 2019

اليوم المادة 8/6/2019 لغة عربية + تربية دينية 10/6/2019 اقتصاد + إحصاء 12/6/2019 لغه أجنبية أولي 15/6/2019 رياضيات( استاتيكا ) 17/6/2019 أحياء + رياضيات ( ديناميكا )+ فلسفة ومنطق 22/6/2019 فيزياء + تاريخ 26/6/2019 كيمياء + جغرافيا 29/6/2019 جيولوجيا + تفاضل وتكامل + علم نفس واجتماع 1/7/2019 لغة أجنبية ثانية + تربية وطنية 3/7/2019 رياضيات ( جبر وهندسة فراغية)

ملحوظة هامه: من يواجه صعوبة في البحث عن رقم الجلوس يقوم بترك تعليق وسنقوم بالبحث له رقم الجلوس ، ولابد لجميع الطلبة المقبلين على الامتحانات مراجعة الجدول السابق لمعرفه المواد الخاصة بهم،نتمنى للجميع النجاح.

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