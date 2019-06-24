نقدم لكم نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي عقده وزير التربية والتعليم صباح اليوم الإثنين 24 يونيو 2019 بمقر وزارة التربية والتعليم، إذ سيتم الإعلان عن اسماء أوائل نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني ويتبعه إعلان نتيجة كافة طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، ويستعرض موقع كلمة دوت أورج كافة مستجدات الأخبار المتعلقة بظهور النتيجة،ونستعرض معكم أزاي أجيب نتيجة أولى ثانوي 2019 وذلك عبر رابط بنك المعرفة المصري.

أزاي أجيب نتيجة أولى ثانوي 2019 من lms

يمكن التعرف على نتيجة أولى ثانوي 2019 فور الحصول على إشعار ظهور النتيجة ويمكن ذلك عن طريق الدخول إلى رابط بنك المعرفة المصري من هنا وإدخال البيانات الخاصة بالطالب أو الطالبة والحصول على تقرير الدرجات كامل.

نتيجة أولى ثانوي 2019

تشير مصادر مطلعة من الوزارة أنه فور إعلان نتيجة أولى ثانوي 2019 سيتم إخطار طلاب الصف الأول الثانوي عن طريق رسالة أو إشعار وذلك على أجهزة التابلت الخاصة بالوزارة، كما يمكن لجميع طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي التعرف على نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس عبر الروابط التالية: