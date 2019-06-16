أستخرج الأن .. نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 برقم التسجيل نتائج السانكيام عبر رابط الديوان الوطني

ظهرت اليوم الأحد 16 يونيو نتائج السانكيام نتيجة الشهادة التعليم الابتدائي 2019 برقم التسجيل عبر الرابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات،انتظر الكثير من الطلاب والطالبات إعلان ظهور نتائج السانكيام بجميع الولايات الجزائرية ويترقبون ايضا لحظة اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم ،وكذلك بالفعل تم اعتمادها رسميا اليوم الأحد وأصبحت نتيجة الشهادة التعليم الابتدائي الصف الخامس متاح الان عبر الرابط الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019

لقد أنهي جميع الطلاب الشهادة الابتدائية الامتحانات منذ فترة ،وعقب الانتهاء أجريت عمليات التصحيح والمراجعة للأوراق الامتحانات وأعمال الكنترول ،ويشهدون بعدها انتظار اعتماد النتيجة من الطلاب وأولياء الأمور والتخوف من لحظة إعلان النتيجة ،وحيث أعلن وزير التربية والتعليم بالجزائر بأن سيتم اعتماد نتائج السانكيام يوم 16 يونيو 2019 ،ويتمكن جميع الطلاب والطالبات بجميع الولايات الجزائرية الاستعلام عن نتائج السانكيام بالجزائر من خلال الدخول على رابط الدايون الوطني للامتحانات والمسابقات باسم المستخدم

رابط الإستعلام عن نتائج الشهادة الإبتدائية بالجزائر

يستطيع جميع الطلاب والطلبة في المرحلة الإبتدائية بالجزائر، الاستعلام عن نتائج السانكيام عن نتائج امتحاناتهم وكشف النقاط الخاص بكل الطلاب الجزائرين، وذلك بالدخول على رابط الديوان الوطني للإمتحانات من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. واتباع الخطوات التالية:

يمكنكم الدخول على رابط ديوان الإمتحانات والمسابقات.

ثم كتابة رقم التسجيل الموجود للطالب أو الطالبة.

ثم الضغط على استظهار النتيجة.

صدرت نتائج السانكيام اليوم الأحد 16 يونيو 2019 وحيث بلغت نسبة النجاح للطلاب والطالبات 83.31%،ويستطيع جميع الطلاب بالولايات الجزائرية الدخول إلى رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لمعرفة نتائج الشهادة التعليم الابتدائي بالجزائر برقم التسجيل.