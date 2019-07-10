أستعلام عن نتيجة البكالوريا السورية 2019 عبر رابط وزارة التربية والتعليم السورية برقم الاكتتاب

متابعينا الأحباء في سوريا الحبيبة يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم من خلال موقعنا الرائد على الدوام كلمة دوت أورج، لمتابعة أخر أخبار نتيجة البكالوريا السورية 2019، التي بدأ البحث يزداد عليها على موقع وزارة التربية والتعليم السورية، على الإنترنت من قبل الطلبة وأولياء أمورهم، لأطمئنان على مستقبل أبنائهم ومعرفة الكلية التي سيلتحقون بها، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة استخراج النتيجة بطريقة سهلة وميسرة.

أعن السيد وزير التربية والتعليم السوري /هزوان الوز عن قرب الإعلان عن نتيجة البكالوريا السورية، في كافة المحافظات السورية بعد استقرار الأوضاع الأمنية بأغلب المحافظات السورية، وأشار الوزير إلي أن نتيجة هذا الأفضل من الأعوام السابقة، وسنقوم برفع النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية،ومتابعة أخبار النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم السورية على الفيس بوك

طريقة استخراج نتيجة البكالوريا السورية2019

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية. أختر شهادة البكالوريا2019. أختر القسم التابع له(علمي،أدبي). تحديد المحافظة التابع لها الطالب. ادخل رقم الاكتتاب الخاص بك. أضغط على زر بحث.

موعد ظهور نتيجة البكالوريا السورية2019

بعد الانتهاء من أداء الامتحانات مباشراً بدأت عملية تصحيح الإجابات الخاصة بالطلبة، وأوشكت عملية التصحيح والمراجعة النهائية على الانتهاء وبنسبة 80%، تم الانتهاء من عملية التصحيح وفي القريب العاجل سيتم اعتماد النتيجة بصورة رسمية، ورفعها على موقع الوزارة لكي يستريح الطلبة من حالة القلق التي تنتابهم.

ونحن من خلال موقعنا كلمة دوت أورج، نتمنى النجاح والتفوق لجميع الطلبة والطالبات في جميع المحافظات السورية.