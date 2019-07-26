أستعلم الآن عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس والرقم القومي

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط معرفة نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019، حتى يتسنى لطلاب وطالبات الثانوية العامة المتضررين من درجاتهم في بعض أو كل المواد، معرفة نتيجة تظلمهم في تلك المواد، حيث أنه يمكن لطلاب وطالبات الثانوية العامة الحصول على درجات إضافية تسهم في رفع مجموعهم ومن ثم الالتحاق بالكلية التي يرغبون في الدراسة بها.

الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019:-

يمكن لطلبة وطالبات الثانوية العامة معرفة نتيجة التظلمات 2019 من خلال الرابط الإلكتروني الذي أعلنت عنه وزار التربية والتعليم وذلك من خلال الضغط هنا، حيث يقوم الطلاب من خلال كتابة رقم الجلوس والرقم القومي في الموقع معرفة نتيجة تظلماتهم في المواد المتضررين من درجاتها بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، خاصة بعد الارتفاع الكبير في الحدود الدنيا لمختلف الكليات سواء بالجامعات الحكومية والجامعات الخاصة.

ووفق لما أعلن عنه الأستاذ خالد عبد الحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2019، فإن هناك حالات محددة يمكن للطلاب الحصول فيها على درجات إضافية من تظلماتهم، أهم تلك الحالات هو حدوث خطأ في جمع جزئيات احدي الأسئلة أو خطأ في جمع المرايا أو نسيان تصحيح سؤال معين.

وأشار الأستاذ خالد عبد الحكم بأن التظلم من الدرجات لا يعني إعادة تصحيح ورقة الإجابة مرة أخرى، وإنما الاطلاع على ورقة الإجابة فقط ويحصل الطالب على درجات إضافية في الحالات المذكورة سابقاً، أما إذا أراد الطالب إعادة تصحيح ورقة الإجابة مرة أخرى فإنه يجب عليه اللجوء إلى القضاء، حيث يتم إعادة تصحيح ورقة الإجابة في تلك الحالة فقط، وإذا حصل الطالب على درجات إضافية نتيجة إعادة تصحيح ورقة إجاباته فإنه يتم منح تلك الدرجات بعد الحصول على حكم قضائي.