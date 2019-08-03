أستعلم الآن عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019

فى مفاجأة سارة لجميع طلاب وطالبات الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم والذين تقدموا بتظلماتهم، قال الأستاذ خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ورئيس امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، بأن هناك نحو 5357 كراسة إجابة استحقت الزيادة بعدما قام أصحابها بكتابة ملاحظاتهم عند قيامهم بفحص كراسة الإجابات.

وأشار الأستاذ خالد عبد الحكم بأن أغلب الدرجات الزيادة التي حصل عليها الطلاب من تظلماتهم في مادتي اللغة العربية والفيزياء، وتراوحت الدرجات التي حصلوا عليها ما بين نصف درجة إلى ثلاث درجات.

كيفية معرفة نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019

قامت وزارة والتربية والتعليم والتعليم الفني لأول مرة هذا العام بالإعلان عن رابط رسمي موحد يمكن من خلاله لجميع الطلاب معرفة نتائج تظلماتهم في المواد المتضررين من نتائجها وهذا الرابط يمكن الدخول عليه كما يلي، حيث يقوم الطلاب المتضررين من نتائج بالاستعلام من خلال اختيار الجنسية ثم كتابة رقم الجلوس والرقم القومي، والميزة في هذا الرابط هو إعلان الوزارة عن جهة واحدة لمعرفة النتيجة بالمقارنة للعام الماضي، حيث كان كل كنترول من كنترولات الثانوية العامة له رابط خاص به يقوم الطالب أو ولي الأمر الدخول عليه لمعرفة النتيجة.

وتهدف وزارة التربية والتعليم من ذلك الرابط الموحد إلى التخفيف عن طلاب وطالبات الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم، حيث أدي إلى وجود سرعة كبيرة في الانجاز بالمقارنة لأعداد الطلاب المتقدمين بتظلماتهم عن نتائجهم بالثانوية العامة 2019.