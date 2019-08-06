أستعلم الان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بالجامعات والحدود الدنيا للقبول بالكليات لجميع الشعب

أعلنت وزارة التعليم العالي منذ قليل عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد العليا 2019، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار للإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والحدود الدنيا للقبول بكليات تلك المرحلة سواء للشعب العلمية أو الشعبة الأدبية، كذلك فقد أعلن وزير التعليم العالي عن موعد تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية وكذلك موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات 2019:-

يمكن معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات 2019 وطباعة بطاقة الترشح من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وكذلك بمكن معرفة الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد العليا للشعبتين العلمي علوم والعلمي رياضيات وكذلك الشعبة الأدبية من خلال ذات الموقع، وذلك من خلال قيام الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري المدون على استمارة النجاح بالثانوية العامة.

الحدود الدنيا للقبول بكليات المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2019:-

أعلنت وزارة التعليم العالي عن كافة الحدود الدنيا للقبول بكليات المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، حيث يمكن للطالب معرفة نتيجة ترشحه من خلال مقارنة مجموعه مع الحد الأدنى للقبول بكليات تلك المرحلة، ومن المقرر أن تبدأ أعمال تقليل الاغتراب خلال الأيام المقبلة قبل البدء في أعمال تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد العليا والتي عادة ما تتم على مرحلتين الأولي قبل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والثانية بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.